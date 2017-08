Le sacrifice canadien souligné au 75e anniversaire du débarquement de Dieppe

Le raid, lancé le 19 août 1942, s'est avéré la journée la plus sanglante pour l'armée canadienne durant la guerre : des quelque 5000 soldats canadiens qui y ont participé, plus de la moitié ont été tués ou capturés et plusieurs des survivants ont été blessés.

L'attaque sur Dieppe, et trois autres débarquements simultanés, devait se produire avant le lever du soleil, mais les soldats canadiens sont arrivés plus tard que prévu sur la côte française, de sorte qu'ils étaient bien visibles à l'ennemi allemand. Des leçons importantes ont été tirées de ce terrible matin du 19 août 1942, selon le gouvernement canadien.

Jean-François Bélanger nous fait revivre le raid de Dieppe en compagnie de vétérans.

Des cérémonies commémoratives ont lieu pour les trois prochains jours en France.

Tôt samedi, un nouveau monument en hommage au King's Own Calgary Regiment a été inauguré à Dieppe. Une cérémonie officielle aura également lieu à 15 h (9 h HE) au Square du Canada à Dieppe, au cours de laquelle on rendra hommage aux soldats décédés. Des discours seront aussi prononcés, des gerbes de fleurs déposées.

Au Canada, des événements sont prévus à Toronto, Calgary, Dieppe, au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Montréal.

Une cérémonie aura ainsi lieu à 14 h, dans la métropole québécoise, pour rebaptiser une partie du parc de la Cité-du-Havre, qui s'appellera dorénavant le « parc de Dieppe ». Le maire Denis Coderre sera présent, de même que plusieurs dignitaires et vétérans.