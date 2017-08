Mobilisation citoyenne contre une manifestation d'extrême droite à Vancouver

Les organisateurs de la contre-manifestation espèrent rassembler plus de 2500 personnes.

Ils veulent une réponse forte au rassemblement s'opposant notamment à l'Islam et aux politiques canadiennes d'immigration. La Coalition contre l’Islam et le Parti d’Action culturelle considèrent que la culture, l’histoire, le patrimoine et la langue des communautés amérindiennes et européennes du Canada sont en danger, et qu'il faut les préserver.

Éviter un autre Charlottesville

La rencontre possible de ces deux groupes inquiète les autorités.

S’ils soutiennent ouvertement le rassemblement contre le racisme et l’exclusion, tant le maire de Vancouver, Gregor Robertson, que le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, lancent un appel au calme.

Les deux hommes ont fait savoir par communiqué qu’ils espèrent une contre-manifestation pacifique, à l’image des Vancouvérois et des Britanno-Colombiens.

De son côté, le député fédéral de Vancouver Kingsway, Don Davies, soutient que la manifestation d'extrême droite n’aurait jamais dû être autorisée. Il ajoute que la Ville a déjà suffisamment de preuves de la teneur haineuse des discours des groupes ayant prévu se rassembler pour demander une injonction.

Les politiciens souhaitent éviter des débordements du type de ceux qui ont conduit à la mort d’une femme de 32 ans le 12 août à Charlottesville, en Virginie.

Un peu moins de 30 personnes ont confirmé leur présence sur la page Facebook des organisateurs de la manifestation d'extrême droite. On ignore cependant si les membres des Soldats de Odin, un autre groupe d'extrême droite, seront présents.

Les contre-manifestants tiennent à se faire rassurants : ils disent vouloir une célébration du vivre-ensemble, pas une confrontation.

J’espère que ce sera une célébration de gens de partout qui se rassemblent pour montrer ce que c’est que d’agir en être humain. Annie Ohana, organisatrice de la contre-manifestation

À Vancouver, la police indique qu’elle sera présente et que le stationnement sera interdit autour de l’hôtel de ville.