Attaques contre les foules : stratégie ou ultimes soubresauts de l’État islamique?

L’explication selon laquelle le groupe armé État islamique, poussé dans ses derniers retranchements en Syrie et en Irak, agit telle une bête blessée qui lutte pour sa survie ne fait pas partie de la grille de lecture de Nicolas Hénin.

Le journaliste français, spécialiste du terrorisme et auteur de Jihad Academy, dit avoir décelé chez la mouvance terroriste, dans ses différentes déclinaisons, une volonté de diversifier ses forces de frappe.

« Le premier mode opératoire, confie-t-il à l’émission Midi Info, c’est celui de l’opération commando. C’est-à-dire mettre sur pied une cellule - à l’image de ce qu’on a vu à New York en 2001 ou au Bataclan (France) le 13 novembre 2015 - qui va mener une opération ».

À l’autre extrémité du spectre, poursuit-il, il y a ce qu’il appelle « l’attentat d’initiative », qui consiste à « inviter n’importe qui, même sans relation organique avec le groupe, à commettre un attentat en s’inspirant des modes opératoires qui sont communiqués par le groupe et, autant que possible, en prononçant juste avant de commettre l’attentat un serment d’allégeance à ce groupe ».

« C'est beaucoup plus facile de louer une voiture et de foncer ensuite sur la foule, contrairement aux explosifs qu'il faut savoir soit fabriquer, soit manipuler », illustre pour sa part Éric Buchlin, ancien membre du Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) en France, en entrevue à RDI.

Semer la peur, par tous les moyens

Nicolas Hénin constate que « la mouvance djihadiste utilise l’ensemble du spectre qu’elle a à sa disposition », d’autant plus que « mettre en place une cellule dormante demande beaucoup de moyens, en particulier de la ressource humaine qui est difficile à mettre en place, à déployer ».

C’est la raison pour laquelle « les attentats commis par des commandos sont plutôt rares et interviennent de manière moins fréquente, en tout cas en Occident », où la mobilisation sécuritaire peut être dissuasive. D’où le recours des groupes terroristes à des attaques à l’arme blanche ou à la voiture-bélier, entre autres, pour maintenir leur capacité de nuisance, avoir un écho médiatique, mais aussi et surtout instaurer un climat de psychose dans la population.

Cette mouvance terroriste cherche à obtenir notre épuisement mental, que l’on se sente sans cesse sous le risque. Et pour cela, elle a besoin qu’entre chacun de ses attentats majeurs commis par un commando, il y ait un maintien sous pression, en mobilisant l’ensemble des volontés possibles et l’ensemble des attentats beaucoup plus improvisés, beaucoup moins élaborés. Nicolas Hénin

Ce souci des groupes terroristes de maintenir la pression est tel, de l’avis de Nicolas Hénin, qu’ils utilisent parfois un « presque-attentat, donc un attentat qui va échouer ou une tentative très improvisée, très bricolée, mais qui va malgré tout mobiliser, d’une part les services de sécurité et, d’autre part, du temps d’antenne médiatique qui va continuer à l’épuisement du public, parce qu’on va sans cesse se faire rappeler cette réalité de menace terroriste ».

Quoi qu’il en soit, celui qui a été otage du groupe armé État islamique pendant 10 mois en Syrie, en 2013, estime que la menace terroriste « ne doit pas nous faire modifier notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon de nous comporter, quand bien même ces attaques sont particulièrement vicieuses », en ce sens qu’elles interviennent souvent « au moment où l'on essaie d’oublier le souci du quotidien (périodes de vacances, de fêtes, etc.) ».

Il ne faut pas succomber à la peur et il faut faire en sorte, malgré la réalité de cette menace, de maintenir nos habitudes vie aussi inchangées que possible. Nicolas Hénin

Tenir tête aux terroristes en continuant de vivre et en se gardant de sombrer dans l’affolement collectif est d’autant plus recommandé par les spécialistes que la prévention et la réponse sécuritaire ne sont jamais infaillibles.

« On essaie de trouver des solutions comme on l’a vu à Montréal avec des blocs de béton qui sont mis [en place], on essaie de bloquer des rues avec des véhicules. On sait très bien qu'on ne va pas arriver à faire du 100 % pour empêcher [un attentat]. Par contre, il faut être prêt une fois que ça arrive. Il faut être prêt au niveau des services de déminage, au niveau des services de police et au niveau des secours », rappelle Éric Buchlin.

Le groupe armé État islamique veut choquer, faire la terreur, semer le chaos. Éric Buchlin, ancien membre du GIGN en France

L’ancien agent du GIGN donne quelques conseils pratiques aux touristes canadiens qui se rendent à l'étranger : retenir le numéro d’urgence du pays où l'on se trouve (le 112 pour les pays d'Europe), savoir au préalable où se trouvent l’ambassade ou le consulat et enfin apprendre les gestes de secours pour être en mesure d'offrir les premiers soins, au besoin.