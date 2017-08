Un homme accusé du meurtre de sa mère à Ottawa

La section des crimes majeurs du Service de police d'Ottawa enquête sur cet homicide, le onzième à être commis dans la capitale nationale depuis le début de l'année.

Les policiers ont répondu à un appel vers 5 h 30 dans un immeuble du chemin Ranger, près de la rue Templeton. Un locataire avait appelé le 911 parce qu'il entendait des bruits dans un logement voisin.

Un homme en détresse

En arrivant, les policiers ont découvert un homme qui semblait en détresse dans le corridor. Cet homme les a menés dans le logement où gisait la femme.

« Nous ne savons pas s'il avait un trouble de santé. Il cherchait de l'aide et il nous a menés à l'appartement où le corps se trouvait », a déclaré l'agent Marc Soucy.

Elle était morte et avait subi des lésions traumatiques. Le Service paramédic d'Ottawa a confié à CBC que l'homme a été arrêté sur place et a été transporté à l'hôpital dans un état stable. Un voisin a pour sa part mentionné que l'accusé était presque nu et qu'il criait au moment d'être conduit jusqu'à l'ambulance.

Selon l'avocat de M. Mair, l'homme d'une trentaine d'années « ne va pas bien ».

Les policiers enquêtent toujours dans cette affaire.