La Ville de Montréal et le SPVM s'excusent auprès de la communauté LGBTQ+

Nous reconnaissons que les gestes qui ont été posés dans les années 60 à 90 par les forces policières et l’administration municipale ont porté atteinte aux droits des personnes LGBTQ, et également à leur dignité. C’est pour cette raison que je veux, au nom de la Ville de Montréal, offrir publiquement nos excuses. Denis Coderre, maire de Montréal

« Nous voulons reconnaître le passé, tourner la page et nous assurer que l’on puisse consolider nos acquis tout en assurant la protection de nos droits et les voir évoluer également », a déclaré Denis Coderre en point de presse.

Philippe Pichet a également présenté des excuses à la communauté LGBTQ+, affirmant que le SPVM a « choisi de faire partie de la solution ».

Nous espérons sincèrement que les personnes qui ont été ciblées et marginalisées à l’époque accepteront de recevoir nos excuses publiques et qu’ils pourront tourner la page dans la sérénité. Philippe Pichet, directeur du SPVM

« Des pas de géants ont été faits pour lutter contre l’homophobie et la transphobie, et ce, au sein même de notre corps de police », a souligné le directeur.

Il a mentionné notamment l'ouverture du poste de quartier 22, situé dans le Village gai, qui a constitué un « jalon important » dans l'amélioration des relations entre le SPVM et la communauté LGBTQ+.

Philippe Pichet a également rappelé que, depuis mai 2016, le SPVM compile tous les incidents à caractère haineux qui ne sont pas considérés comme des actes criminels, mais qui « pourraient le devenir si l'on ne s'en occupe pas ».

Au total, 13 incidents ont été recensés depuis la création de ce registre.

Montréal aura une politique de diversité sexuelle

Denis Coderre a profité de l'occasion pour annoncer la mise sur pied d'un comité de travail chargé de se pencher sur plusieurs mesures concrètes en lien avec la communauté LGBTQ+.

Ces mesures comprennent entre autres l'établissement d'un code de conduite et d'éthique, la nomination d'un agent de liaison entre la Ville et la communauté LGBTQ+, la création de toilettes neutres et une réflexion sur le vocabulaire adéquat à adopter.

Si on veut s’assurer de la dignité, on doit aussi poser des gestes très concrets [...], il y aura à la Ville de Montréal une politique de diversité sexuelle et de pluralité des genres. Denis Coderre, maire de Montréal

Le président fondateur de Fierté Montréal, Éric Pineault, s'est réjoui de cette annonce, qu'il considère comme « un pas dans la bonne direction ».

« En s’excusant, on tourne vraiment la page, et on va pouvoir progresser dans du positif », a-t-il estimé.

Chaque année, 16 000 appels sont faits auprès d'Interligne (anciennement Gai écoute), un chiffre qui témoigne de la discrimination que vivent encore les jeunes de la communauté LGBTQ+, selon Denis Coderre.