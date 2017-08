Manifestation anti-immigration à Québec : les policiers appréhendent des tensions

Un texte de Carl Marchand

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) ne veut pas dévoiler le nombre d'agents qui seront sur place pour des raisons stratégiques, mais soutient prévoir les effectifs nécessaires.

« On fait une vigie des médias sociaux et on a aussi des informations qui entrent de la part des organisateurs. Nous sommes prêts à la manifestation de dimanche », affirme David Poitras, porte-parole du SPVQ, ajoutant qu'aucune violence ne sera tolérée.

Dans la mesure du possible, ce qu'on veut, c'est que la manifestation se déroule dans le bon ordre et on va s'assurer d'encadrer tout ça pour que cette manifestation ait lieu de façon respectueuse. David Poitras, porte-parole du SPVQ

Itinéraire non dévoilé

Le groupe La Meute n'a toujours pas donné l'emplacement de sa manifestation ni son itinéraire aux policiers. Il n'y a pas de délai imposé pour dévoiler ces informations, mais elles doivent être acheminées dans un délai raisonnable. Sur sa page Facebook, La Meute indique qu'elle dévoilera l'emplacement en soirée samedi.

Les contre-manifestants se rassembleront pour leur part à la place D'Youville à 13 h, pour ensuite aller rejoindre les militants anti immigration.

« Il faut faire entendre le fait que les gens de la ville de Québec ne sont pas tous racistes », a affirmé le porte-parole des contre-manifestants Pablo Roy-Rojas.

Pablo Roy-Rojas, porte-parole des manifestants anti racistes à Québec Photo : Radio-Canada

Nos familles, nos amis sont des immigrants. Nous ne sommes pas que des racistes dans la ville de Québec. On ne tolère pas les discours qui nous rejettent et qui nous nient. Pablo Roy-Rojas, porte-parole des contre-manifestants

Patrick Beaudry, cofondateur de La Meute Photo : Radio-Canada/Cathy Senay

Patrick Beaudry, cofondateur de La Meute, garantit une manifestation dans le bon ordre. Les membres de La Meute qui « sortent du lot » seront expulsés sur-le-champ, selon lui.

« Il n'y aura pas de dérapages de notre côté, soutient M. Beaudry. S'il y a quelqu'un qui fait le fou, se met à gueuler, on le sort et on le remet à la police. C'est ça le mot d'ordre. »

Nos gens sont de plus en plus disciplinés. C'est ce qui fait la grosse différence. Patrick Beaudry, cofondateur de La Meute

Il y a bon an mal an une centaine de manifestations sur le territoire de la ville de Québec. En mars, des membres de La Meute avaient manifesté à Québec et des contre-manifestants étaient également présents. Les agents du SPVQ s'étaient postés entre les deux groupes et l'événement s'était déroulé dans le calme.

Avec les informations de Pascale Lacombe et Cathy Senay