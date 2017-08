Plusieurs personnes poignardées en Finlande, un suspect arrêté

« La police a tiré dans les jambes de l'auteur suspecté du crime. La personne a été arrêtée », écrit sur Twitter la police, qui ne connaît pas encore le mobile de l'attaque.

Les autorités sont à la recherche d'autres suspects éventuels et demandent au public d'éviter le centre-ville. Comme à Barcelone jeudi, les gens sont confinés dans les commerces et les restaurants, où les rideaux de fer ont été tirés.

La sécurité a été renforcée à l'aéroport d'Helsinki ainsi qu'aux gares, a indiqué la police finlandaise.

Le tabloïd Ilta-Sanomat rapporte que six personnes ont été blessées, un homme et cinq femmes, et qu'une femme qui poussait un landau a été attaquée par un homme armé d'un grand couteau. Des médias finlandais rapportent qu'une personne serait morte.

Aucun bilan officiel n'a été communiqué.

En juin, les services de renseignement finlandais (SUPO) avaient dit avoir pris connaissance de plans d'attentats terroristes dans le pays, ce qui a fait passer le niveau de menace de « faible » à « élevé ».

« La plus grande menace terroriste est posée par des individus ou de petits groupes animés par une propagande islamiste radicale ou encouragés par des organisations terroristes », avait déclaré le SUPO dans un communiqué.

Plus de détails à venir.