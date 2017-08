« C’est clair que c’est éléments amènent un risque accru de dérapages », a lancé le premier ministre, questionné sur la tenue de ces deux manifestations en marge d’une conférence internationale sur la diversité sexuelle, à Montréal.



« L'extrémisme d'un côté – et là, je ne parle pas des réfugiés, mais je parle des questions de terrorisme comme à Barcelone – et l'extrémisme de droite ou le racisme ou la xénophobie, ce sont deux scorpions dans une bouteille qui se nourrissent l'un de l'autre », a-t-il déclaré.



Le groupe La Meute, reconnu pour ses affiliations à l’extrême droite, tiendra une manifestation contre « l’immigration illégale » dans les rues de Québec, dimanche après-midi, un terme qui résonne mal chez le premier ministre Couillard.



« Il faut être extrêmement conscient de l'importance du choix des mots », a-t-il soutenu.

Sur la question des demandeurs d’asile, il ne s’agit pas d’immigrants illégaux. Quand on dit "illégal", on imprime une coloration qui n’est pas la réalité. Philippe Couillard, premier ministre du Québec

Contre-manifestation

En réponse à l'événement prévu par La Meute, dont l'emplacement n'a pas encore été dévoilé, deux organismes, Action citoyenne contre la discrimination et Bienvenue aux réfugié.es, organisent une Manifestation citoyenne contre le racisme dimanche, à Québec.

De son côté, l'organisation Montréal Antifasciste, qui se présente comme un « réseau antifasciste et antiraciste local », a appelé à la mobilisation de groupes antifascistes pour se rendre dans la capitale et s'opposer aux démarches de La Meute.

S'exprimant par voie de communiqué, Montréal Antifasciste rappelle qu'« au moins un membre haut placé [depuis peu "ex-membre"] de La Meute était présent parmi les racistes d'extrême droite à Charlottesville ».

Ce membre en question, Shawn Beauvais-MacDonald, se trouvait bel et bien sur les lieux des violences, en Virginie, qui ont entraîné la mort d'une contre-manifestante.

Jusqu’à ces événements, Shawn Beauvais-MacDonald était modérateur de la page Facebook anglophone de La Meute. Le groupe a toutefois décidé de lui retirer ses fonctions cette semaine, « voulant se distancier des suprémacistes blancs ». La Meute affirme compter 55 000 membres sur Facebook.

Appel au gouvernement

Sans nommer explicitement La Meute, le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a affirmé par voie de communiqué, vendredi, que son parti « condamne le fait que certains groupes cherchent à récupérer les préoccupations légitimes de la population en proposant des solutions simplistes et démagogues fondées sur l'intolérance ».



Selon Québec solidaire, la manifestation de La Meute prévue dimanche n’a pas lieu d’être. L’attachée de presse du parti, Élise Tanguay, a toutefois précisé qu’aucune tête d’affiche ne participera à la contre-manifestation.



Québec solidaire demande par ailleurs au gouvernement libéral de « mieux gérer la situation pour calmer les inquiétudes légitimes suscitées par les images impressionnantes d'un nombre plus important qu'à l'habitude de demandeurs d'asile entrant au Québec par un sentier dans un boisé ».



Jeudi, la Gendarmerie royale du Canada révélait que plus de 10 000 de ces demandeurs d'asile avaient été interceptés au Québec après avoir franchi illégalement la frontière canado-américaine depuis le début de l'année. De ce nombre, quelque 3800 ont été recensés uniquement depuis le début du mois d'août.