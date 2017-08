Attentats en Espagne : trois suspects abattus sont identifiés

En tout, cinq personnes ont été abattues par la police. Pour le moment, trois d'entre eux ont été identifiés, soit Moussa Oukabir, 17 ans, Saïd Aallaa, 18 ans et Mohamed Hychami, 24 ans.

Quatre autres suspects ont été arrêtés et on recherche toujours un dénommé Younès Abouyaaqoub, 22 ans.

« On ne parle pas d'une ou deux personnes, mais d'un groupe », a expliqué le ministre catalan de l'Intérieur, Joaquin Forn, dans une entrevue accordée vendredi à une radio locale.

Ce dernier a confirmé qu'une enquête commune était en cours pour faire la lumière sur les attaques à la voiture-bélier perpétrées jeudi à Barcelone et à Cambrils à huit heures d'intervalle, et sur l'explosion d'une maison survenue la veille à Alcanar.

L'attentat sur la populaire avenue touristique de La Rambla à Barcelone, revendiqué par le groupe armé État islamique, a fait 13 morts et une centaine de blessés; celui commis plus tard à Cambrils, à 120 km plus au sud, a coûté la vie à une femme et a fait six autres blessés, dont un policier. L'explosion à Alcanar avait fait un mort.

Des restes humains ont d'ailleurs été découverts dans la maison incendiée. Il pourrait s'agir de deux autres membres du groupe.

D'autre attentats évités

Quelques heures après les déclarations du ministre Forn, un porte-parole de la police catalane, Josep Lluis Trapero, a déclaré lors d'une conférence de presse que cette explosion a vraisemblablement permis d'éviter un carnage de plus grande ampleur.

Ils préparaient un attentat ou plusieurs. L'explosion d'Alcanar a permis d'éviter [...] des attentats de plus grande envergure. Josep Lluis Trapero

« Il se préparait un ou des attentats autour de ce domicile d'Alcanar par une partie du groupe, dont il faudra déterminer le nombre de personnes », a encore dit M. Trapero, en confirmant que la police a établi un « lien » entre ce « groupe de personnes », « la location des véhicules » utilisés et les « quatre localités » catalanes au centre de l'enquête : Cambrils, Barcelone, Alcanar, et Ripoll.

« Ils n'avaient plus le matériel dont ils avaient besoin pour commettre ces attentats de plus grande envergure », a-t-il ajouté. Les attentats de Barcelone et de Cambrils ont donc été commis de « manière plus rudimentaire, dans le sillage des autres attentats perpétrés dans les villes européennes, mais ils n'étaient pas de l'amplitude espérée » par les djihadistes.

Selon une source policière de Reuters, les habitants de la maison d'Alcanar préparaient des explosifs à l'aide de bonbonnes de gaz.

Moussa Oukabir est un des trois corps identifiés. Il pourrait être le conducteur du camion Bélier. Photo : El Mundo

Moussa Oukabir était-il le conducteur?

Plus tôt dans la journée, la police catalane avait confirmé que ses recherches se concentraient sur un dénommé Moussa Oukabir, le frère de Driss Oukabir, qui a été arrêté jeudi soir par la police à Ripoll, à environ 100 km au nord de Barcelone.

Selon plusieurs médias espagnols, ce Marocain de 17 ans, qui serait arrivé en Espagne le 13 août, était le conducteur de la fourgonnette à l'origine de la tuerie de La Rambla. Cette information n'a cependant pas été confirmée par les forces de l'ordre.

M. Trapero avait toutefois admis en conférence de presse que Moussa Oukabir pourrait être l'une des cinq personnes abattues par les forces de l'ordre à Cambrils, une information maintenant confirmée.

L'enquête va dans ce sens. Il y a un indice, plus d'un indice, mais nous n'avons pas de preuve concrète. Josep Lluis Trapero

Depuis le début de l'année, les autorités espagnoles ont mis la main au collet de 11 djihadistes présumés dans la région de Barcelone, plus que partout ailleurs au pays.