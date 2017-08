Barcelone panse ses plaies

C’est pour montrer que nous n'avons pas peur et que nous sommes plus unis que jamais. La mairesse de la capitale catalane, Ada Colau

Vendredi, la vie semblait reprendre sur La Rambla, après les événements de la veille.

En entrevue sur les ondes de RDI, le correspondant spécial Henry de Laguérie a indiqué que l'endroit avait été rouvert à la circulation. « Petit à petit, on tentait de reprendre une vie normale », a-t-il déclaré. « On est abasourdis, on est sous le choc, mais il y a aussi cette volonté d'aller de l'avant ».

« Il y a par ailleurs ce sentiment d'impuissance poursuit-il, puisque beaucoup de grandes villes d'Europe ont été frappées par des attentats. On savait que Barcelone pouvait être frappée, même si on n'est jamais préparés à vivre quelque chose comme cela. »

Toujours au dire du journaliste, on s'interroge sur l'absence de barrières physiques sur La Rambla pour empêcher un véhicule de foncer dans la foule, alors que des attaques similaires ont eu lieu ailleurs en Europe, notamment à Nice, l'an dernier.

Voir la mort de près

En vacances à Barcelone, la famille Gray, originaire de Mississauga, en Ontario, s'est retrouvée bien malgré elle au coeur des événements.

« Tout s'est déroulé très vite », explique Delniss Gray en entrevue sur les ondes de CBC. « Les gens autour de nous étaient terrorisés, et nous avons réalisé qu'il se passait quelque chose de terrible à l'extérieur. »

La famille, qui venait à peine de s'attabler à un restaurant situé sur La Rambla, a finalement pris la fuite et tenté de trouver refuge dans un hôtel.

« Les gens couraient en hurlant, c'était terrible », a renchéri le père de famille, Allan.

Nos filles voulaient voir Paris, et nous leur avons dit que l'Espagne était plus sécuritaire, que ce serait plus simple d'aller là-bas. Allan Gray

« Tout cela est d'une tristesse absolue », mentionne de son côté Charles Mordret, un Québécois se trouvant à proximité de l'endroit de l'attentat au moment des faits.

« Les gens veulent continuer à vivre [...], il ne faut pas se laisser abattre », a-t-il déclaré sur les ondes de RDI. « C'est pour ça que je suis retourné à cet endroit, on a besoin de montrer de la solidarité. C'est une question d'humanité. »

Des fleurs et des bougies ont été déposées sur l'avenue La Rambla à Barcelone en hommage aux victimes de l'attaque à la voiture-bélier. Photo : Getty Images/PASCAL GUYOT

Détermination

Selon Alfred Bosch, président de l'opposition de la gauche républicaine indépendantiste au conseil municipal de Barcelone, la population de la ville fait bloc dans sa volonté de s'opposer au terrorisme et de ne pas céder à la peur.

« J'habite à 50 mètres de là... Pour moi, voir cela dans ma ville... Mais les gens sont déterminés; après la minute de silence, les milliers de personnes rassemblées pour l'occasion ont spontanément défilé dans la ville. J'y entendais des déclarations telles que "nous ne serons pas vaincus", ou "nous n'avons pas peur". »

Aux yeux de M. Bosch, les habitants veulent récupérer « la joie, la couleur, la vie ».

Le politicien lance également un appel sans équivoque : pour relancer Barcelone, pour faire en sorte que la vie reprenne son cours normal, il est essentiel que les touristes ne désertent pas la ville.

« Je vous en prie, venez ! Nous voulons que la vie triomphe. »

M. Bosch salue par ailleurs « le travail exceptionnel des forces de sécurité ».

Traque et arrestations

Jeudi, rapidement après les faits, La Rambla a été fermée au public. Des policiers lourdement armés se sont lancés dans une chasse à l'homme et ont ordonné la fermeture des cafés et boutiques. Des stations de métro et de chemin de fer ont également été fermées pendant des heures et n'ont commencé à rouvrir que vers minuit.

Aux portes de la ville, des contrôles policiers ont provoqué d'importants embouteillages jusque tard dans la nuit.

La police a rapporté deux arrestations, mais Josep Lluis Trapero, un haut gradé de la police régionale catalane, a précisé que le conducteur de la fourgonnette courait toujours.

Celui-ci aurait cependant été identifié: il s'agirait de Moussa Oukabir, un jeune homme de 17 ans d'origine marocaine.

La police de la Catalogne a par ailleurs indiqué, quelques heures après l'attaque au véhicule-bélier, avoir abattu cinq suspects qui portaient de fausses ceintures d'explosifs et qui avaient eux aussi foncé sur des citoyens avec un véhicule, dans la station balnéaire de Cambrils, à un peu plus de 120 kilomètres au sud.

Une femme est morte et cinq civils ont été blessés, de même qu'un policier, ont indiqué les services d'urgence.

Les policiers ont dit avoir établi un lien entre les drames de Cambrils et de Barcelone. Il pourrait aussi y en avoir un avec l'explosion qui avait secoué mercredi la ville d'Alcanar, aussi en Catalogne, et tué une personne.

Mariano Rajoy, le président du gouvernement espagnol, a annoncé un deuil national de trois jours.

Réagissant sur Twitter, le palais royal a affirmé que les auteurs des attentats « sont des assassins, rien de plus que des criminels qui ne nous terroriseront pas. Toute l'Espagne est Barcelone ».