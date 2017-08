Barcelone panse ses plaies

C’est pour montrer que nous n'avons pas peur et que nous sommes plus unis que jamais. La mairesse de la capitale catalane, Ada Colau

Le choc initial a fait place à la tristesse et au recueillement, pendant la nuit.

Une nuit tout de même agitée, puisque la police de la région de Catalogne a indiqué, quelques heures après l'attaque au véhicule-bélier à Barcelone, avoir abattu cinq suspects qui portaient de fausses ceintures d'explosifs et qui avaient eux aussi foncé sur des citoyens avec un véhicule, dans la station balnéaire de Cambrils, à un peu plus de 120 kilomètres au sud.

Six civils ont été blessés, dont deux grièvement, de même qu'un policier, ont indiqué les services d'urgence. Mais cet attentat n'a pas fait de mort.

Les policiers ont dit avoir établi un lien entre les drames de Cambrils et de Barcelone. Il pourrait aussi y en avoir un avec l'explosion qui avait secoué mercredi la ville d'Alcanar, aussi en Catalogne, et tué une personne.

Le groupe armé État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de l'attaque de Barcelone, dans laquelle une fourgonnette a heurté des touristes et des résidants. Treize personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres ont été blessées, dont 15 gravement. Le gouvernement catalan a indiqué que des citoyens de 24 pays faisaient partie des personnes tuées et blessées.

Mariano Rajoy, le président du gouvernement espagnol, a annoncé un deuil national de trois jours.

Réagissant sur Twitter, le palais royal affirmé que les auteurs des attentats « sont des assassins, rien de plus que des criminels qui ne nous terroriseront pas. Toute l'Espagne est Barcelone ».

Un homme touche un quotidien espagnol qui titre « Horreur sur La Rambla », le 18 août 2017, en réaction à l’attentat au camion-bélier commis hier. Photo : Associated Press/Manu Fernandez

Traque et arrestations

La Rambla a été fermée au public et des policiers lourdement armés se sont lancés dans une chasse à l'homme, ordonnant la fermeture des cafés et boutiques. Des stations de métro et de chemin de fer ont également été fermées pendant des heures et n'ont commencé à rouvrir que vers minuit.

Aux portes de la ville, des contrôles policiers provoquaient d'importants embouteillages jusque tard dans la nuit.

La police a rapporté deux arrestations, mais Josep Lluis Trapero, un haut placé de la police régionale catalane, a précisé que le conducteur de la fourgonnette courait toujours.

Il y aura « des résultats dans les prochaines heures » en raison du « travail de la police », a assuré Carles Puidgemont, le président de la Catalogne.

Ce dernier a précisé que les autorités n'avaient pas de précisions sur les « capacités de nuire » du « terroriste » en fuite, qui pourrait bien être le conducteur de la fourgonnette.

« Avec ce genre de profil, on sait, ils l'ont démontré, qu'ils ont la volonté de faire du mal. »

Un Marocain, Driss Oukabir, avait été arrêté à Ripoll, à une centaine de kilomètres au nord de Barcelone. Un autre suspect, né à Melilla, une enclave espagnole au Maroc, a été arrêté à 200 km au sud de Barcelone, après l'explosion d'une maison dont les occupants préparaient apparemment un engin explosif, selon la police.

Des policiers ont aussi tué par balle un homme qui, au volant d'une voiture, avait happé deux policiers près d'un barrage routier, en périphérie de Barcelone. Cet incident n'a toutefois aucun lien avec l'attentat, ont assuré les autorités.

Depuis le début de l'année, les autorités espagnoles ont mis la main au collet de 11 djihadistes présumés dans la région de Barcelone, plus que partout ailleurs au pays.