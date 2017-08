Une éclipse solaire qui rapporte

Un texte d'Yvan Côté, envoyé spécial à Salem en Oregon

Quand l’attraction principale d’une ville est un édifice gouvernemental, le passage d’une éclipse solaire totale devient rapidement un événement d’envergure.

Parlez-en à Matt Adams. Le restaurateur de la petite ville de Salem en Oregon se prépare depuis des semaines à un afflux sans précédent de touristes. Il multiplie les commandes pour s’assurer de ne pas manquer de nourriture cette fin de semaine et a fait fabriquer des tasses à l'effigie de l'éclipse, dans le but de bien souligner l’événement.

Il y a beaucoup d'effervescence dans la ville. C'est énorme pour nous. À preuve, mes tasses se sont envolées dès que je les ai publiées en ligne. Matt Adams, propriétaire du restaurant Bo & Vine

En fait, la petite ville de Salem n'a jamais été aussi populaire qu'en ce moment. Selon les autorités, un million de personnes vont visiter l'État de l'Oregon cette fin de semaine, dont 200 000 qui passeront par Salem.

Une occasion en or pour les commerçants qui se trouvent dans la trajectoire de l'éclipse.

D’ailleurs, tout le monde dans la ville est en « mode éclipse ». Il faut comprendre que Salem est l’une des premières villes parfaitement située aux États-Unis pour observer le phénomène qui traversera le pays.

L’éclipse totale traversera 14 États et produira une ombre de 110 km de largeur.

Le phénomène sera aussi visible au Canada, mais que partiellement. À Montréal par exemple à peine 50 à 60 % du soleil sera couvert. C'est à Victoria en Colombie-Britannique où l'expérience sera la plus complète avec 90 % de l'astre qui passera au noir.

L'éclipse solaire totale du 9 mars 2016 vue de Belitung en Indonésie Photo : La Presse canadienne/Haakon Mosvold Larsen

Une maison à 4000 $ la nuit

Cet afflux de visiteurs en Oregon fait saliver les commerçants, mais il donne aussi lieu à une surenchère un peu folle.

Les rares chambres d'hôtel disponibles sont dorénavant à 800 $ la nuit. Se stationner lundi pourra facilement vous coûter 100 $ pour quelques heures. On offre même aux touristes de camper dans un champ et de vivre l'expérience avec les animaux pour 100 $.

Ceux qui préfèrent louer une maison sur Airbnb doivent aussi s'attendre à de la démesure : 1500 $ à 4250 $ la nuit.

Au vignoble de la Valley Willamette, on est plus raisonnable. Cent dollars pour avoir accès au site et l'on vous remet une bouteille de pinot noir, une aubaine dans les circonstances.

« On attend 1200 personnes, nous explique Christine Collier de Willamette Valley Vineyard. On a dû limiter le nombre d'entrées parce que l'on avait trop de demandes. On est un peu dépassé par les événements. On a même dû débroussailler un champ pour le transformer en stationnement. »

Embouteillages monstres

L’arrivée de l’éclipse donne aussi des maux de tête aux autorités. On prévoit des bouchons de plusieurs kilomètres sur les quelques routes de la région.

On a d'ailleurs dû faire appel à des policiers de l’extérieur pour aider à la circulation. Les autorités craignent le pire en cas d'accident, c'est pourquoi on avise les automobilistes que leurs véhicules seront carrément retirés de la route s’ils s’arrêtent pour lever les yeux au ciel lors de l'éclipse.

« On encourage les gens à avoir des rations avec eux, indique Kara Kuh de Tourisme Salem. On ne sait pas combien de temps les automobilistes pourraient être coincés sur la route. Soyez patients et prévoyez le double sinon le triple du temps que vous dit votre GPS. »

Un scénario d’apocalypse alors que l’éclipse solaire totale elle, ne devrait durer que 2 à 3 minutes.