[EN DIRECT] Championnats du monde de gymnastique artistique de la FIG - Montréal, Canada

En lever de rideau, le Japonais Kenzo Shirai a gagné l'or à la table de saut. L'homme reconnu pour son adoration des vrilles a devancé l'Ukrainien Igor Radivilov par un petit millième de point. Le gagnant a enregistré une moyenne de 14,900 sur ses deux sauts.

Le Sud-Coréen Kim Hansol (14,766) a remporté le bronze.

Pour Shirai, il s'agit d'un troisième podium à ces Championnats du monde. Il a gagné le bronze au concours multiple, jeudi, et l'or au sol, samedi.

Deux Canadiennes seront de la compétition : Ellie Black (poutre et sol) et Brooklyn Moors (sol). Les finales masculine du saut, des barres parallèles et de la barre fixe seront aussi présentées.