Attentat de Barcelone : le fil des événements de minute en minute

17 h 05 (heure locale) : Une camionnette blanche monte sur le trottoir et fonce sur la foule dans le secteur bondé de La Rambla, l'avenue la plus touristique de Barcelone, à l’extrémité sud de la place de Catalogne. Le véhicule franchit 600 mètres vers le sud – en direction du port – en louvoyant et frappe sur son passage des dizaines de personnes. On craint de nombreux morts et blessés.

Plusieurs personnes qui se trouvaient sur La Rambla ont été blessées lorsqu'une camionnette a foncé sur la foule. Photo : EPA/David Armengou

17 h 15 : La camionnette s’immobilise au niveau du marché de la Boqueria. Le conducteur prend la fuite à pied.

17 h 20 : La police évoque une « énorme collision » au centre-ville de Barcelone.

Des blessés sur La Rambla, à Barcelone Photo : Twitter/lustsgrandes

17 h 30 : Les ambulanciers arrivent sur les lieux. Le secteur est évacué et sécurisé.

Une camionnette a fait plusieurs morts et blessés après avoir foncé sur la foule. Photo : La Presse canadienne/Oriol Duran

17 h 46 : Les autorités confirment une « attaque terroriste ». Les images circulant sur les médias sociaux montrent des dizaines de personnes au sol, certaines immobiles. Des passants leur viennent en aide. D’autres courent dans tous les sens, dans une grande confusion.

Un mouvement de panique s'est produit après qu'un camion eut foncé sur la foule sur La Rambla. Photo : La Presse canadienne/AP/Oriol Duran

17 h 56 : Le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy fait savoir qu'il est en contact avec tous les services. « La priorité : soigner les blessés de La Rambla et faciliter le travail des forces de sécurité. »

18 h 25 : Une source au sein de l’administration régionale parle de deux morts dans l’attentat, alors que certains médias locaux font état de 10 à 13 morts.

18 h 34 : Un suspect s'est retranché dans un bar, selon une source policière. Les médias locaux parlent quant à eux de deux suspects.

Des gens se tiennent les mains en l'air alors que des policiers vérifient leur identité. Photo : Getty Images/AFP/Josep Lago

19 h 19 : La police dénombre un mort et 32 blessés, dont 10 graves.

19 h 26 : Les États-Unis proposent leur aide à l’Espagne et condamnent l’attaque terroriste.

20 h 09 : Le président français Emmanuel Macron exprime « la solidarité de la France » après « la tragique attaque » à Barcelone. D’autres pays, comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, font de même.

20 h 21 : « Aucune personne retranchée dans un bar du centre de Barcelone », anonce la police catalane sur Twitter, contrairement à ce qu'avaient avancé plus tôt des sources policières.

20 h 23 : Le gouvernement catalan annonce un bilan provisoire de 13 morts et d’au moins 50 blessés.

Des gens viennent en aide à une blessée. Photo : La Presse canadienne/AP/Oriol Duran

20 h 34 : Un homme est arrêté en lien avec l’attaque, déclare la police régionale.

20 h 36 : Selon la presse, un des auteurs de l’attaque est tué dans une fusillade avec la police à quelques kilomètres du centre-ville de Barcelone.

20 h 43 : Le Palais royal espagnol condamne l'attaque en assurant qu’« ils ne nous terroriseront pas ».

Des policiers vérifient l'identité de personnes qui se trouvaient près des lieux de l'attentat. Photo : Getty Images/AFP/Josep Lago

21 h 16 : Un suspect est identifié : il s'agit de Driss Oukabir, 28 ans, selon un porte-parole du principal syndicat de police espagnole. C'est lui qui aurait loué la camionnette utilisée dans l'attentat.

21 h 17 : Une deuxième arrestation est effectuée.

21 h 22 : Le groupe armé État islamique revendique l'attentat.

23 h : Le bilan grimpe à 13 morts et plus de 100 blessés, selon le gouvernement catalan.

23 h 15 : Selon la police catalane, les deux personnes arrêtées sont liées à l'attentat mais n'étaient pas au volant de la camionnette de La Rambla. La police indique par ailleurs que des agents ont tué un homme qui se trouvait à bord d'une voiture ayant heurté deux policiers près d'un barrage routier à Barcelone. Elle ne précise toutefois pas si cet incident est lié à l'attaque sur La Rambla.

Des policiers évacuent une blessée. Photo : La Presse canadienne/AP/Oriol Duran

Des policiers près de la camionnette qui aurait servi à commettre l'attaque. Photo : Getty Images/AFP/David Ramos