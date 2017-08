Les Rays, le Lightning et les Bucs ensemble contre un monument confédéré

Dans un communiqué partagé sur Twitter, le Lightning, les Rays et les Buccaneers ont annoncé qu’ils participeront financièrement à l’opération.

« Plus que jamais, nous devons faire front commun et nous consacrer à la diversité et à l’inclusion alors que nous faisons notre deuil de la tragédie de Charlottesville. »

Tony Dungy, qui a été entraîneur des Buccaneers, avait mis au défi les trois organisations de participer à cet effort. Il a promis un don de 5000 $.

Le monument en question est devant le palais de justice de Tampa. La municipalité aurait besoin de 140 000 $ pour le déplacer dans un cimetière privé de la ville voisine de Brandon. Une page de sociofinancement avait recueilli plus de 50 000 $ jeudi après-midi.

Une statue du général confédéré Robert E. Lee est à la source des tensions qui ont éclaté à Charlottesville, en Virginie, la fin de semaine dernière. Un attentat à la voiture-bélier a fait une victime.

Dungy a remporté le Super Bowl XIII comme joueur avec les Steelers de Pittsburgh. En tant qu'entraîneur, il a mené les Colts d’Indianapolis à la conquête du titre en 2007.