Crise du verglas : plus d’argent et de ressources pour éviter une autre catastrophe

Un texte de Catherine Allard

Le rapport sur la crise du verglas a été rendu public par la greffière du Conseil exécutif, Judy Wagner, vendredi matin à Neguac. Il contient 51 recommandations destinées à améliorer les interventions futures lors de catastrophes naturelles et de situations d'urgence.

Le document de 185 pages s’appuie sur des analyses effectuées par Énergie NB et l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick (OMUNB), ainsi que sur les commentaires des audiences publiques menées dans la province.

Judy Wagner a souligné à plusieurs reprises qu’il est primordial d’améliorer la communication entre les différents intervenants, ainsi que la communication avec le public.

« Nous avons beaucoup de travail à faire pour arriver à notre objectif. La préparation et la planification sont la clé », croit Judy Wagner.

Le rapport obligera le gouvernement à rendre des comptes et on pourra s’assurer que les choses changent. Certaines mesures législatives pourraient suivre, peut-être même dès l’automne. Judy Wagner, greffière du Conseil exécutif

Le ministre de la Sécurité publique Denis Landry a accepté le rapport au nom du gouvernement provincial et a indiqué qu'un comité de sous-ministres allait travailler à l'élaboration d'un plan d'action pour mettre en oeuvre les recommandations du rapport.

« Nous devons apprendre de nos expériences et trouver des moyens d’améliorer nos procédures et de travailler ensemble », dit Denis Landry.

La greffière du Conseil exécutif Judy Wagner, le ministre de la Sécurité publique Denis Landry et le directeur de l'Organisation des mesures d'urgence du N.-B. Greg McCallum présente le rapport sur la crise du verglas à Neguac. Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

Améliorer les estimations du temps de rebranchement

La plus grave erreur d’Énergie NB, selon la greffière, a été les prévisions erronées quant au temps prévu pour le rebranchement des abonnés.

La greffière demande à Énergie NB de « présenter des estimations qui s’appuient sur les scénarios les plus pessimistes lorsque des gens se servent de ces estimations pour prendre des décisions sur les mesures d’intervention et leur sécurité personnelle ».

Le PDG d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, promet que les estimations seront différentes lors de la prochaine crise.

Le PDG d’Énergie NB, Gaëtan Thomas, promet que les estimations seront différentes lors de la prochaine crise Photo : Radio-Canada/Catherine Allard

« Nous voulons en promettre moins et en faire plus. C’est important de ne pas induire les résidents en erreur et nous sommes d’accord que nous devons communiquer les informations avec le plus de précisions possibles », croit- il.

Dès cet automne, Énergie NB va faire des travaux pour améliorer ses infrastructures, particulièrement sur les lignes électriques qui longent la côte.

« La ligne principale qui approvisionne la Péninsule acadienne va être renforcée cette année », ajoute Gaëtan Thomas.

Il précise toutefois qu’il faudra « entre quelques mois et quelques années » pour mettre en oeuvre toutes les recommandations.

Monoxyde de carbone : comment éviter le pire?

Deux personnes ont perdu la vie et 49 autres ont dû être hospitalisées à la suite d'une intoxication au monoxyde de carbone pendant la crise.

Le rapport recommande au gouvernement provincial de produire et de diffuser des messages d’urgence facile à comprendre sur l’utilisation d’appareils à combustible, d'encourager l’achat de détecteurs de monoxyde de carbone et d'étudier l’impact de l’obligation d’installer des détecteurs de monoxyde de carbone dans les immeubles existants.

Les citoyens doivent être mieux préparés

La greffière a répété à plusieurs reprises que la population doit être mieux préparée à faire face à des événements météorologiques extrêmes. Elle rappelle que les résidents doivent être capables de répondre à leurs propres besoins pendant une période de 72 heures.

« Les individus sont les premiers responsables. Ils ne sont pas assez prêts en cas d'urgence. Aucun message des gouvernements ou des mesures d'urgence ne semblent bien passer. C'est quelque chose qu'il faut changer. »