EN DIRECT - Un attentat terroriste fait plusieurs morts à Barcelone

Une camionnette blanche est montée sur le trottoir et a foncé dans la foule dans le secteur bondé de La Rambla, l'avenue la plus touristique de Barcelone, a annoncé jeudi la police espagnole.

Un homme serait sorti du véhicule en courant, rapporte le quotidien espagnol El País.

« Ma famille et moi étions en train de déjeuner et une camionnette à 20 mètres a démarré en trombe, raconte encore sous le choc un témoin français à la chaîne CNews. On a entendu des gens hurler et la camionnette s'est arrêté 150 m après nous avoir dépassés. [...] Les policiers ont fait baisser les rideaux des commerces pour confiner les gens à l'intérieur. C'est la panique total. »

Une camionnette a heurté une douzaine de personnes jeudi à Barcelone. Photo : El Mundo/Christopher Rodríguez

Deux hommes armés seraient également entrés dans un restaurant après la collision.

La zone a été fermée par un cordon de sécurité et cinq ambulances et une vingtaine de policiers se trouvaient sur place. Un hélicoptère survolait également la scène. Selon les images, des dizaines de personnes sont au sol, certaines sont immobiles.

Les services d'urgence ont recommandé d'éviter les alentours de la place de Catalogne et ont demandé la fermeture des stations de métro et de train dans le secteur.

Des blessés sur l'avenue Rambla, à Barcelone Photo : Twitter/lustsgrandes

Plus de détails à venir.