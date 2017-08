Le Canada confie à l’entreprise Thales l’entretien de nouveaux navires militaires

L'annonce a été faite jeudi matin à Halifax par le ministre des Services publics et de l’Approvisionnement par intérim, Jim Carr.

Le contrat est attribué à une coentreprise formée de Thales Canada et de Thales Australia. Il porte notamment sur le radoub, la réparation et l’entretien des navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique et des navires de soutien interarmées ainsi que la formation. Ces bâtiments sont en cours de construction au chantier naval Irving à Halifax.

Le ministre des Services publics et de l'Approvisionnement par intérim, Jim Carr, a annoncé le contrat, jeudi matin, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/Olivier Lefebvre

Le contrat comprend une période de service initiale de huit ans pour 800 millions de dollars, ainsi que des options de prolongation pouvant aller jusqu’à 35 ans pour le total estimé de 5,2 milliards de dollars sur toute la durée d’utilisation des navires.

Thales devra attribuer par appel d’offres les travaux confiés à des sous-traitants. Quant aux navires qui seront livrés dans l’est du pays, les travaux devront être exécutés au Québec, en Ontario ou dans les provinces de l’Atlantique.

Le fédéral estime que le contrat entraînera la création de 2000 emplois dans l’industrie marine canadienne pendant 35 ans.

Thales est une multinationale d’origine française spécialisée en matière d’aéronautique, d’espace, de transport, de sécurité et de défense.