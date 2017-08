Demandeurs d'asile : les autorités canadiennes font le point à la frontière

Des représentants du ministère de l’Immigration, de l’Agence des services frontaliers (ASFC) et de la Gendarmerie royale du Canada donneront une séance de breffage technique et répondront aux questions des médias dès 10 h au centre Léodore-Ryan de Lacolle.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et la ministre québécoise de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil, s’adresseront à la presse une heure plus tard depuis un centre d’hébergement temporaire de Saint-Bernard-de-Lacolle.

Si les deux ministres ont donné quelques entrevues sur le sujet au cours des derniers jours, il en va autrement pour Immigration Canada, l’ASFC et la GRC, qui demeurent très discrets sur l’évolution générale de la situation.

Immigration Canada et l’ASFC, qui refusent de dévoiler des statistiques quotidiennes, doivent notamment dévoiler aujourd’hui le nombre de demandeurs d’asile qui ont été officiellement recensés au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle au mois de juillet.

Le 3 août, la ministre Weil a estimé que 50 personnes en moyenne avaient franchi la frontière chaque jour entre le 1er et le 19 juillet, mais que ce nombre avait grimpé à 150 par la suite. Cela équivaudrait à 2600 entrées pour l’ensemble du mois.

Selon les plus récents chiffres fournis par le gouvernement du Québec, 3307 demandeurs d’asile sont actuellement hébergés dans plus d’une dizaine de centres d’hébergement temporaires de la grande région de Montréal; 1007 autres ont pu trouver un logement permanent.

Mercredi, la ministre Weil a demandé à Ottawa d’ouvrir un centre d’hébergement temporaire à la frontière pour accueillir une partie de ces demandeurs d’asile, dont de nombreux Haïtiens qui fuient les États-Unis par crainte d’en être expulsés dans les prochains mois.

Plus d'un millier de demandeurs d'asile sont déjà hébergés à Saint-Bernard-de-Lacolle en attendant que les autorités procèdent à de premières vérifications d'identité et de sécurité. Selon le Syndicat des douanes et de l'immigration, le temps d'attente est actuellement de 4 ou 5 jours.

Tous ces gens sont donc quittes pour dormir dans des tentes installées par l'armée ou par la GRC, dans le sous-sol d'un immeuble commercial ou même dans un quai d'embarquement converti en abri de fortune.

Le syndicat dénonce les conditions difficiles dans lesquelles vivent les demandeurs d'asile et l'incapacité des autorités à s'ajuster à cette situation sans précédent.