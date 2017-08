L'automobile au cœur des négociations de l'ALENA

Au cours de la première journée de discussions entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, le représentant commercial américain Robert Lighthizer a lancé les échanges en affirmant que le « carnage » survenu dans le secteur manufacturier américain était considéré comme la raison pour laquelle l'ALENA a mauvaise presse pour bon nombre de ses concitoyens.

Des milliers de travailleurs d'usines américaines ont perdu leur emploi en raison de ces dispositions Robert Lighthizer, représentant des Étata-Unis

Selon lui, Washington a indiqué, très haut dans sa liste de priorités pour ces négociations, sa volonté que davantage de pièces soient fabriquées en Amérique du Nord.

Pour éviter d'imposer des tarifs douaniers, les États-Unis exigeraient donc que les fabricants s'installent davantage sur le continent, et surtout de façon substantielle au pays de l'Oncle Sam.

Les normes actuelles exigent que 62,5 % des pièces d'un véhicule soient fabriquées en Amérique du Nord. Les détails de ce qu'exige le représentant américain n'ont pas encore été dévoilés.

M. Lighthizer a toutefois appelé à mettre en place une surveillance plus stricte pour s'assurer que les entreprises respectent les règles sur la provenance des pièces.

Le représentant de l'administration Trump a aussi appelé à un rehaussement des normes du travail dans l'industrie.

Concurrence accrue

Selon les représentants de syndicats canadiens, un tel renforcement réglementaire entraînerait non seulement une augmentation des salaires et de meilleures conditions de travail pour les travailleurs mexicains et d'une partie des travailleurs aux États-Unis, mais aiderait également à rendre le Canada – où les salaires sont plus élevés – plus attrayant pour les entreprises.

Si les United Automobile Workers, aux États-Unis, sont favorables à cette idée, les constructeurs ne partagent pas cet enthousiasme. Ils estiment que l'importation de pièces au rabais aide à abaisser les coûts du produit final.

En général, une plus forte part de pièces provenant des pays de l'ALENA, y compris des pièces américaines, signifie que la voiture sera plus chère à l'achat.

Mercredi, Ottawa et Mexico ont fait savoir qu'ils s'opposaient à des normes spécifiques sur une telle disposition.

« Plusieurs membres de la communauté d'affaires estiment que l'ALENA fonctionne très bien, et ne souhaitent pas un chambardement dans les chaînes d'approvisionnement existantes », mentionne Jeffrey J. Schott, un expert de l'ALENA au Peter Institute for International Economics, à Washington.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland Photo : Reuters/Aaron Bernstein

Même son de cloche auprès de la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland.

Dans un discours prononcé mercredi, elle a affirmé que les entreprises avaient justement obtenu du succès en tirant profit des chaînes d'approvisionnement.

L'heure est au changement

Malgré tout, plusieurs observateurs du secteur estiment qu'il est temps que de nouvelles règles soient écrites pour l'industrie de l'automobile dans le cadre de l'ALENA, dont les bases ont été jetées il y a 23 ans.

Certains imputent à l'accord la fermeture de quatre usines d'assemblage au Canada, et d'une dizaine aux États-Unis.

Pendant ce temps, le Mexique a vu les usines se multiplier depuis l'entrée en vigueur du traité commercial.

« Il est primordial que la position canadienne demeure au minimum aussi importante qu'elle l'était auparavant », avance le professeur Tony Faria, de l'École d'affaires de l'Université de Waterloo.

Selon lui, les automobiles, en tant que plus importante composante des exportations canadiennes, sont un aspect essentiel de l'économie nationale.

« L'industrie est si vaste... Et les impôts payés représentent plusieurs milliards de dollars chaque année. »