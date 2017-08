Demandeurs d'asile : Québec veut un grand centre de transition à la frontière

« On a demandé [à Ottawa] d’avoir un grand centre qui servirait de tampon, a expliqué la ministre Weil en point de presse, mercredi. On a des centres d’hébergement temporaire, mais on demande aussi que le fédéral [mette en place] un grand centre d’hébergement temporaire avant de nous envoyer les personnes, qu’on soit prêts à les recevoir. »

Quand il y a un excédent de personnes, c’est [au fédéral] de prendre la relève. Kathleen Weil, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

Ce grand centre permettrait au gouvernement de faire un triage lors de l’accueil des migrants, puisque ce ne sont pas tous les nouveaux arrivants qui peuvent obtenir le statut de réfugié.

« On veut une présence [d’Ottawa] sur le terrain pour répondre aux questions des demandeurs d’asile, comme ce qui est relatif au traitement des demandes », a fait savoir Mme Weil.

Demandes répétées

Le gouvernement du Québec continue de maintenir la pression sur le gouvernement fédéral, a assuré la ministre.

Depuis le début de la vague d'arrivées de migrants à la frontière canadienne, le gouvernement de Philippe Couillard a formulé une série de demandes pour accélérer le traitement des dossiers, notamment le triage à la frontière et l’accélération du traitement des dossiers pour donner des permis de travail et pour faciliter l’accès aux programmes de santé intérimaires.



Québec a aussi demandé à ce que les ambassades et les consulats s’assurent de bien expliquer le processus de traitement des dossiers, qui relève du fédéral. « Ce n’est pas parce qu’on met le pied en sol canadien qu’on est nécessairement reconnu comme réfugié. C’est un message important, on le répète », a-t-elle souligné.

Ottawa a par ailleurs mobilisé 13 de ses consulats aux États-Unis afin de s'assurer que le système d'immigration canadien soit bien expliqué aux gens tentés de traverser la frontière pour demander l'asile au Canada.

La ministre Weil déplore les délais « qui risquent de s’allonger beaucoup » entre chaque étape du traitement des dossiers, et ce, malgré les ressources supplémentaires fournies par le gouvernement fédéral à la demande de Québec.

« La machine gouvernementale fédérale est énorme. Mais on nous dit que le fédéral est sensible à toutes nos demandes », affirme Mme Weil.

« Tout ça est en train de se mettre en branle », assure la ministre, ajoutant que les communications entre les deux ordres de gouvernement sont « constantes ».

Le gouvernement fédéral doit faire le point sur la situation des demandeurs d'asile à la frontière jeudi, lors d'une conférence de presse.