La Colombie-Britannique en voie de connaître sa pire saison des feux de forêt

Le porte-parole du service de lutte contre les incendies de forêt de la province, Kevin Skrepnek, dit que 8450 kilomètres carrés de forêts, de broussailles et de pâturages ont brûlé depuis le premier avril dernier. Il ne s’agit que de 100 kilomètres de moins qu’en 1958, une année record, avec 8550 kilomètres carrés de territoire partis en fumée.

On peut dire sans risquer de se tromper que nous sommes sur le point de connaître la pire saison. Kevin Skrepnek, porte-parole du service de lutte aux incendies de forêt de la C.-B.

Au total, 154 feux de forêt sont toujours actifs dans la province et la lutte aux incendies a jusqu’à maintenant coûté 309 millions de dollars. Ce montant exclut toutefois les coûts liés à la perte de 71 maisons et 118 bâtiments. Plus de 4100 personnes travaillent à combattre les incendies, dont 760 pompiers et personnels de soutien appelés en renfort de l’extérieur de la province, selon le porte-parole.

Le nombre de personnes évacuées s’élève à 9300, au moment où 40 ordres d’évacuation sont toujours en vigueur. De plus, 31 000 Britanno-Colombiens résident dans des secteurs touchés par des alertes d’évacuation, ce qui signifie qu’ils doivent être prêts à quitter rapidement leur demeure.