Un texte de François Messier

En entrevue mercredi à Gravel le matin, au lendemain d’une visite de trois heures au poste frontalier, Marie-Claude Bibeau a plutôt soutenu que le nombre « anormal » de gens qui franchissent illégalement la frontière engendre une « situation exceptionnelle ».

Ce serait une crise si c’était hors de contrôle, mais ce n’est pas hors de contrôle. Marie-Claude Bibeau

« On a des ressources qui sont compétentes, on a été en mesure de mettre des installations en place très rapidement. Alors on est en contrôle de la situation. C’est pour ça qu’on appelle ça une situation exceptionnelle, mais on n’a pas perdu le contrôle, loin de là », a-t-elle plaidé.

La ministre Bibeau a réitéré qu’elle a été « impressionnée par le travail extraordinaire » effectué sur place par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), le ministère de l’Immigration, la Gendarmerie royale du Canada, la Croix-Rouge et les Forces armées canadiennes.

Tout le monde travaille vraiment en collaboration. C’est sûr qu’ils travaillent énormément, ils font de longues heures, leur environnement de travail est plus difficile, plus serré qu’à la normale, mais quand même, on gère une situation exceptionnelle. Marie-Claude Bibeau

Selon la ministre du Développement international, il y a en outre « du support qui arrive chaque jour, des agents des services frontaliers additionnels » qui s'ajoutent au personnel en place à Saint-Bernard-de-Lacolle. Elle n'a cependant donné aucun chiffre pour appuyer ses dires.

De 1460 et 1585 demandeurs d’asile sur différents sites à Saint-Bernard-de-Lacolle

Des dizaines de tentes ont déjà été installées pour accueillir des demandeurs d'asile à Saint-Bernard-de-Lacolle. Photo : Radio-Canada

Le président du Syndicat des douanes et de l’immigration, Jean-Pierre Fortin, s’est plaint mardi que seuls 15 à 20 agents supplémentaires avaient été dépêchés, alors qu’il en faudrait 40 ou 50.

Selon lui, les agents de l’ASFC traitent actuellement 200 demandes par jour, un rythme inférieur au nombre de gens qui franchissent la frontière depuis plusieurs jours.

Il prévenait conséquemment que le temps que doivent attendre tous ces gens pour voir un douanier allait « continuer à exploser », et que les « conditions extrêmes » dans les différents sites hébergeant des demandeurs d’asile allaient continuer « d’aller en se dégradant ».

En entrevue à Radio-Canada mercredi matin, M. Fortin a dit vouloir attendre de parler à ses membres qui travaillent au poste frontalier avant de commenter les propos de la ministre Bibeau.

Selon les derniers chiffres qu’il avait à sa disposition, de 1460 et 1585 demandeurs d’asile s’entasseraient dans différents site à Saint-Bernard-de-Lacolle il y a quelques heures encore, soit :

de 700 à 800 dans des tentes installées par l’armée canadienne;

de 200 à 225 sur un quai d’embarquement pour des camions transformés en abri de fortune;

environ 250 dans le sous-sol d’un édifice commercial situé près du poste frontalier;

250 dans un site géré par la GRC, sur lequel ont aussi été installées d’autres tentes;

Environ 60 qui attendent au centre de traitement de l’ASFC.

Selon Jean-Pierre Fortin, les deux camps d’hébergement temporaires installés par l’armée au cours des derniers jours ont une capacité de 940 personnes, mais toutes les tentes ne peuvent être utilisées parce que tous les lits n’y ont pas été installés.

Un troisième camp, qui doit ajouter 260 places pour une capacité totale de 1200 places, n'est toujours pas construit, faute d'une entente avec le propriétaire du terrain convoité pour l'installer.