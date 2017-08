ALENA : les États-Unis fermes devant leurs partenaires canadien et mexicain

Un texte de Daniel Blanchette Pelletier

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a reconnu, dès son discours d’ouverture, mercredi matin, que la tâche s’annonçait ardue.

L’ALENA a besoin de changements majeurs, selon lui, pas seulement de quelques mesures cosmétiques de modernisation, « puisque nos économies sont très différentes de l’époque où il est entré en vigueur », il y a 25 ans.

Le déficit commercial entre les États-Unis et le Mexique, notamment, s’est considérablement creusé depuis. Il a atteint 64 milliards de dollars en 2016.

« C’est un jour historique pour les États-Unis, puisque nous allons, pour la première fois, renégocier un accord majeur de libre-échange et tenir une promesse faite à tous les Américains », a entre autres déclaré Robert Lighthizer.

Les États-Unis ont officialisé le processus de renégociation de l’ALENA ce printemps, mais le président Donald Trump avait annoncé ses intentions dès la campagne présidentielle.

Il avait notamment qualifié l'ALENA de « désastre », en plus de le tenir pour responsable de la fermeture d’usines américaines et de la délocalisation d’emplois au Mexique.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, a prévenu ses homologues canadien et mexicain qu’il partageait ce point de vue.

Pour beaucoup d'Américains, l’ALENA a échoué. Nous ne pouvons plus ignorer les pertes d’emploi et les fermetures d’usine qu’il a causées.

Les États-Unis affirment, en outre, vouloir un meilleur échange avec le Mexique, puisqu'ils importent actuellement beaucoup plus de produits qu’ils n’en exportent vers ce pays.

Robert Lighthizer a d'ailleurs pris la parole immédiatement après le ministre mexicain de l'Économie, Ildefonso Guajardo.

« Pour que l'entente soit fructueuse, elle doit être bénéfique pour les trois pays concernés », a-t-il précisé

Le Mexique croit au succès de l’ALENA, mais est d’accord avec les États-Unis qu’il est possible de le rendre encore meilleur.

« Le défi est de trouver un terrain d’entente commun. C’est ce qui s’annonce le plus difficile », a reconnu Ildefonso Guajardo.

Ce dernier a dit souhaiter d’abord et avant tout préserver les acquis de son pays, soit essentiellement la libre circulation des biens et des services, tout en renforçant la compétitivité entre les entreprises en Amérique du Nord.

Le Canada ouvre le bal

La ministre canadienne des Affaires étrangères a été la première à prendre la parole.

Prévoyant que les États-Unis évoqueraient d’entrée de jeu le déficit commercial, Chrystia Freeland avait pris soin de préciser que les échanges entre le Canada et son voisin du sud étaient plus que jamais équilibrés.

La ministre n’y voit donc pas un enjeu pour la suite des négociations entre les deux pays.

Les relations entre le Canada et les États-Unis sont les plus importantes, les plus efficaces et les plus mutuellement avantageuses du monde entier.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland