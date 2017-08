Les entreprises canadiennes prêtes à s'adapter à une renégociation de l'ALENA

Un texte d'Olivier Bachand

Au fil des ans, le fabricant de pièces d'acier Au Dragon Forgé, de Terrebonne, a soudé une relation solide avec les Américains. Aujourd'hui, 85 % du chiffre d'affaires de l'entreprise dépend du commerce avec les États-Unis.

Dans ces circonstances, la renégociation de l'ALENA sera suivie attentivement.

Mais l'entreprise ne s'inquiète pas trop pour l'instant, puisqu'elle a l'habitude des mesures protectionnistes au sud de la frontière. En vertu du Buy American Act, l'acier utilisé dans les projets d'infrastructure publics doit déjà provenir des États-Unis.

C'est pourquoi Groupe ADF a construit une usine à Great Falls, au Montana, il y a quelques années. « Avec cette usine et nos employés aux États-Unis, s'il y a des projets d'infrastructure publics, on est capables de soumissionner », affirme M. Boursier.

À l'heure actuelle, un peu plus de 400 employés travaillent dans les installations de l'entreprise à Terrebonne.

La grande majorité des pièces qui y sont fabriquées sont aussi destinées au marché américain, mais à des projets du secteur privé.

Si jamais des tarifs étaient imposés sur l'acier provenant du Canada, et qu'ils plombaient la compétitivité du Groupe ADF en sol américain, l'entreprise pourrait délocaliser une partie de sa production au pays de Donald Trump.

On peut agrandir l'usine de Great Falls si le besoin se faisait sentir, si on voyait qu'il y avait une plus grande pression. Mais au moment où on se parle, ce n'est pas dans nos plans à court terme.

Jean-François Boursier