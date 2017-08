Un conservateur albertain dénonce le site controversé The Rebel

Un texte de Nicolas Pelletier

Lors des incidents de Charlottesville samedi, l’avocat de la région de Calgary a reproché à The Rebel, dans un tweet, de « défendre des nazis » tout en demandant à Jason Kenney et à Brian Jean, deux autres candidats à la chefferie conservatrice, de faire la même chose.

@TheRebelTV is defending Nazis. This is just wrong. Where are you @jkenney and @BrianJeanAB? #ableg #ucp https://t.co/lZeHFbJgmI