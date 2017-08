Il y a 40 ans, Elvis Presley nous quittait

Elvis Presley avait accédé à la célébrité internationale dès les années 1950 grâce à ses succès Heartbreak Hotel, Blue Suede Shoes, Hound Dog et All Shook Up.

À sa disparition, il avait vendu plus de 500 millions d’albums, soit plus qu’aucune autre vedette de la pop et du rock de l’époque.

Né le 8 janvier 1935 à Tupelo, au Mississippi, au sein d'une famille pauvre, Elvis Presley a enregistré ses premières chansons à 18 ans, après le déménagement de sa famille à Memphis.

Elvis Presley Photo : La Presse canadienne

Il avait enregistré au Sun Studio de Memphis la chanson My Happiness (qui date de 1940) et That's When Your Heartaches Begin sur un 78 tours en acétate. Ce premier disque était en fait un cadeau à sa mère.

La montée du « King »

Le succès est cependant survenu un an plus tard, en 1954, lors de la parution de That’s All Right. Quelques jours plus tard, la pièce jouait sur les ondes de la radio WHBQ. Ainsi démarrait la carrière d'Elvis Presley.

La suite de sa carrière, dont la croissance repose en partie sur le travail et le flair de son agent, le « Colonel » Tom Parker, est fulgurante.

Dès 1956, Elvis Presley devient également une vedette du cinéma : il multipliera les années suivantes les rôles dans des films de série B.

Elvis Presley et Joan O'Brien dans le film « Blondes, brunes et rousses » Photo : Getty Images

L’aube des années 1960 voit émerger un nouveau courant rock, déployé par les Beatles, les Rolling Stones et les Doors. L’étoile d’Elvis Presley pâlit alors, les jeunes admirateurs des artistes susmentionnées le trouvant démodé.

Les apparitions publiques d’Elvis se font dès lors discrètes, mais il revient sous les feux des projecteurs à la fin des années 1960 lorsqu’il entame une résidence à Las Vegas.

Des visiteurs font la queue pour entrer dans Graceland, la demeure d'Elvis Presley, le 12 août 2017. Photo : Getty Images/MANDEL NGAN

Elvis est mort dans son domaine de Graceland, à Memphis. Depuis, chaque année, plus de 600 000 admirateurs de partout dans le monde convergent vers le lieu devenu mythique pour se souvenir du « King ».

Ils étaient ainsi plusieurs à se recueillir devant la demeure d’Elvis Presley mardi, à la veille de la date anniversaire de sa mort.