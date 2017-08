3000 pompiers luttent contre les feux de forêt au Portugal

Environ 800 pompiers appuyés des airs ont été requis pour finalement maîtriser un incendie qui brûlait depuis trois jours près de la ville centrale de Vila dei Rei.

La télévision publique portugaise RTP a diffusé des images de flammes immenses qui illuminaient la nuit, ne laissant plus au lever du jour que des forêts calcinées près de la ville. Une centaine de personnes avaient été évacuées lundi.

Quelque 300 pompiers s'affairaient à combattre un autre incendie dans le centre du pays.

Les images de RTP montrent les flammes progressant dans des collines boisées, menaçant les villages de Ferreira do Zezere et de Macedo de Cavaleiros.

Une porte-parole du gouvernement a dit que 55 personnes ont été blessées, dont quatre grièvement, lors d'incendies de forêt depuis le 9 août.

Température extrême et destruction

Une nouvelle hausse des températures est attendue dans le centre du pays, où le mercure pourrait friser les 40 degrés Celsius.

Un record quotidien a été établi samedi, quand 268 incendies différents brûlaient en même temps. Quatre-vingt-dix pour cent des feux ont été allumés intentionnellement ou accidentellement par des humains.

Les incendies de forêt qui ont ravagé le Portugal cette année ont représenté plus du tiers des forêts détruites par les flammes dans les 28 pays de l'Union européenne.

En Grèce, quelque 350 pompiers et soldats appuyés par des avions et des camions essaient de contenir les flammes qui brûlent depuis trois jours dans une forêt de pins au nord d'Athènes, envoyant un nuage de fumée et de cendres vers la capitale. Le feu brûle entre les villes de Varnavas et de Kalamos, à 45 kilomètres d'Athènes, mais les zones habitées ne sont pas menacées.

Les pompiers combattent aussi le feu dans la région du Péloponnèse, dans le sud du pays, et sur l'île de Zakynthos, dans l'ouest.