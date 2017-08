Face à cet afflux de migrants qui franchissent la frontière de façon illégale, Ottawa a dépêché quelques agents frontaliers de plus à la frontière et a demandé à l’armée d’installer des tentes pouvant abriter 1200 personnes. Mais cela ne suffit tout simplement pas, selon lui.

« Hier [lundi], il y avait environ 300 demandeurs d’asile qui couchaient sur des quais de débarquement - où on décharge les camions – et 150 à 200 autres [couchaient] à l’intérieur dans des conditions extrêmement difficiles », a-t-il relaté mardi matin à Radio-Canada.

« Ultimement, c’est nous qui avons la responsabilité de ces gens, et toute la logistique qui entoure ça est extrêmement compliquée », ajoute-t-il.

Les conditions sont extrêmes et, on le répète encore une fois, elles continuent d’aller en se dégradant présentement. Jean-Pierre Fortin

Les tentes installées par l’armée « ouvrent graduellement » et davantage de demandeurs d’asile pourront y trouver refuge le temps que les douaniers en poste à Saint-Bernard-de-Lacolle effectuent de premières vérifications d’identité et de sécurité, convient M. Fortin. Cela prend actuellement trois ou quatre jours.

Mais l'afflux de migrants fuyant les États-Unis est si important à l'heure actuelle que ce temps d'attente ne pourra qu'augmenter.

« Hier, il est entré 480 [personnes]. On est capable de traiter pas plus de 200 demandes par jour, et là encore, je suis généreux. Donc à chaque jour, la liste allonge, le temps [d’attente] s’allonge, et les difficultés demeurent », soutient-il. « Si on ajoute 250 migrants qu’on n’est pas capable de traiter par jour, [multipliez] ça sur 5 jours, sur 7 jours… Les temps d’attente vont continuer à exploser. »

On dit depuis le début qu’on est en état de crise, mais le gouvernement ne semble pas penser la même chose que nous. Jean-Pierre Fortin

« Le gouvernement aurait avantage à ne pas juste venir faire une conférence de presse; venez voir, venez parler à nos agents. C’est eux qui font le travail », lance le président du syndicat des douaniers.

M. Fortin dit ne pas comprendre que seuls 15 à 20 agents puissent être envoyés en renfort à Saint-Bernard-de-Lacolle. « On devrait en avoir 40 ou 50 », assure-t-il, en soulignant que 6300 personnes peuvent effectuer ce travail dans l’ensemble du Canada.

L'armée canadienne a fait savoir de son côté que l'installation d'un troisième camp d'hébergement temporaire d'une capacité de 260 places est présentement retardée, puisque l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n'a toujours pas obtenu le droit d'utiliser le terrain qui est convoité pour les accueillir.

« Il y a des négociations entre le propriétaire du terrain et l’ASFC », a expliqué le lieutenant Karl Grodzinski, porte-parole de l'armée canadienne. « Nous, on attend pour monter les tentes. On est prêt, tout notre équipement est ici. C’est juste le droit d’usage qu’on attend. »