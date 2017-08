Guerre de mots sur les migrants entre Couillard et Lisée

« Mais, contrairement au Canada, le Québec les accueillerait à ses postes d'entrée réguliers, pas dans un bois », comme à Saint-Bernard-de-Lacolle, a-t-il renchéri.

« À court d’arguments, Philippe Couillard invente », a dénoncé le leader péquiste, dans une longue publication sur sa page Facebook.

La veille, le premier ministre, réagissant à un tweet de M. Lisée, lui avait reproché de changer ses positions « au gré du vent et des tactiques du jour », en réaction à l’afflux massif de demandeurs d’asile à Saint-Bernard-de-Lacolle.

« Il laisse entendre qu'un Québec indépendant, contrôlant ses frontières, refoulerait les demandeurs d'asile, a soutenu le premier ministre lundi, dans une déclaration transmise par son bureau. Par conséquent, un Québec indépendant, sous un régime péquiste, ne respecterait pas les conventions internationales en ce qui a trait aux demandeurs d'asile qu'il considère, depuis aujourd'hui, comme des immigrants illégaux ».

« C’est de la malhonnêteté intellectuelle pure », a répliqué Jean-François Lisée.

Les accords internationaux nous obligent à accueillir les demandeurs d'asile et à traiter leurs dossiers. Un Québec indépendant respecterait cette exigence et il n'y a aucune situation où on pourrait les refouler à la frontière.

Extrait d’un message de Jean-François Lisée sur Facebook