Le feu ravage le Théâtre de la Vieille Forge à Petite-Vallée

Un texte de Joane Bérubé

Les policiers ont été contactés vers 5h30 ce matin. Une photographie d'un citoyen, Joël Lebreux, montre que les flammes se sont propagées à l'ensemble du théâtre.

Le directeur artistique du Festival en chansons de Petite-Vallée, Alan Côté, raconte qu'une fête de bénévoles a eu lieu hier soir et s'est terminée vers 2 h du matin. Tout était correct, dit-il, quand on est partis.

C'est la personne de l'entretien qui a sonné l'alarme ce matin vers 5 h, mardi matin. L'homme aurait aperçu de la fumée dans un coin du bâtiment où se situe la boîte électrique, précise M. Côté.

Le feu se serait aussitôt propagé. « En cinq minutes, tout était foutu », indique M. Côté. Effectivement, le théâtre s'est effondré moins de deux heures après le début du brasier.

Il est complètement à terre au moment où je vous parle. Il ne reste qu’un grand brasier. Alan Côté, directeur artistique du Festival en chansons de Petite-Vallée

Les batiments voisins, dont l’auberge de la Maison Lebreux qui affichait complet, ont été évacués par précaution. « Heureusement le vent porte vers la mer », commente M. Côté qui croit que le feu ne se propagera pas aux autres immeubles du site.

Le théatre de la Vieille Forge, un batiment patrmonial, est au coeur de la vie culturelle de Petite-Vallée.

Il s'agit notamment du centre névralgique du Festival en chanson de Petite-Vallée. Pour le directeur du festival, il s'agit maintenant de se tourner vers une solution. « J'ai l'air calme comme ça, mais ça fait deux heures que je pleure mon lot. Là, il faut passer en mode solution », Alan Côté

« On ne peut pas manquer une saison, manquer un festival, on est le principal employeur chez nous. L’été on emploie 45 personnes. Une chance que la saison est presque terminée », fait valoir Alan Côté

Réactions

Les spectacles du slameur Ivy et Michel Ricard, prévus cette semaine à la Vieille Forge auront lieu au camp musical.

C’est un endroit magnifique, c’est tout ce que cela représentait pour les gens, pour le village, pour Alan. C’est une grosse perte, mais on n’a pas détruit l’esprit. Ivy

Le slameur promet un spectacle mémorable aux gens de Petite-Vallée. « On pourra partager avec les gens. Nous serons inspirés », a-t-il ajouté.