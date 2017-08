Bibliothèque de Varennes, un bâtiment « net zéro »

Panneaux solaires, optimisation de la lumière du jour et géothermie. Tout a été méticuleusement planifié.

Quand on le compare à un bâtiment traditionnel, la bibliothèque de Varennes consomme 78 % moins d’énergie. Martin Damphousse, maire de Varennes

À peine 18 mois après l’ouverture de la bibliothèque, l’équilibre entre la consommation et la production d’électricité a presque été atteint.

Ce bâtiment intelligent a coûté 10 millions de dollars, alors que la rénovation de l’ancienne bibliothèque aurait coûté cinq millions, deux fois moins cher.

Le maire de Varennes fait toutefois un calcul différent : « un bâtiment comme ici consomme habituellement de 80 000 $ à 100 000 $ d’énergie par année. Nous c’est zéro », lance-t-il.

Et même si la construction de cette bibliothèque a coûté plus cher, grâce aux donateurs, il n’en « pas coûté un sou de plus à la population », précise M. Damphousse.

D'après les informations de Vincent Maisonneuve