Ottawa demande au CRTC de réviser ses décisions sur les licences francophones

Les décisions visées, rendues le 15 mai dernier, portaient sur le renouvellement des licences des services de télévision des grands groupes de propriété de langue française, comme TVA, V Media, Corus et Bell.

En abaissant les conditions nécessaires pour obtenir ce renouvellement, le CRTC avait suscité de fortes craintes quant au sort de la programmation originale de langue française.

« On demande au CRTC de réviser des décisions pour les grands groupes de radiodiffuseurs autant en anglais qu’en français pour arriver avec un meilleur équilibre pour bien soutenir le secteur culturel », a indiqué Mélanie Joly en entrevue à l'émission 24/60.

On doit avoir du contenu original en français développé ici au Québec, au Canada. C’est fondamental. Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Le succès de nos radiodiffuseurs va passer par le fait qu’il y a du bon contenu qui est développé en français, qui va pouvoir attirer les consommateurs », a précisé la ministre.

Mélanie Joly a également annoncé une révision de la loi sur le droit d'auteur, ainsi que la tenue de consultations sur une réforme de la Commission du droit d'auteur.

Des changements contestés par Québec

Les décisions du CRTC ont fait l'objet de 89 requêtes adressées au gouvernement fédéral pour lui demander d'intervenir, un niveau historique selon la ministre.

Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Luc Fortin, a salué le geste du gouvernement fédéral.

La présence, dans le marché québécois, d'un niveau élevé d'émissions originales de langue française est indispensable pour l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Luc Fortin, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

En juin dernier, M. Fortin avait écrit à son homologue fédérale, Mme Joly, pour lui faire part de sa « vive inquiétude » quant à l'abolition de certaines conditions de licence en matière de programmation originale canadienne de langue française.

Le ministre soutenait que les décisions du CRTC ne tenaient pas compte de la spécificité du marché francophone et risquaient de nuire à la production originale canadienne de langue française.

Il avait cité en exemple la suppression de l'obligation pour Séries+ d'allouer au moins 1,5 million de dollars chaque année à des émissions dramatiques francophones.

Les changements apportés avaient aussi été critiqués par plusieurs organisations, dont la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC), l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) et l'Union des artistes (UDA).

Ces organisations craignaient notamment que de grands groupes de propriété de langue française se contentent de doubler du contenu canadien-anglais.

Une nouvelle vision pour le contenu canadien

La ministre du Patrimoine canadien a également indiqué lundi qu'elle annoncerait cet automne sa nouvelle vision pour soutenir le contenu canadien dans un « environnement numérique en pleine transformation ».

Toute l'industrie est en transition. Les prochaines années seront déterminantes si nous voulons créer les conditions nécessaires pour que les Canadiens se démarquent sur la scène internationale. Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

« Je suis allée au cœur de la Silicon Valley, je suis allée discuter avec les plateformes pour parler de l’importance de la diversité culturelle, pour parler de l’importance de soutenir le contenu canadien, et j’aurai des annonces à faire dans les prochaines semaines à ce sujet », a-t-elle indiqué.

Elle a par ailleurs rappelé que le CRTC lui-même vivait une période de transition, son président actuel Jean-Pierre Blais n'ayant pas sollicité de nouveau mandat. Il sera remplacé en septembre par Ian Scott.