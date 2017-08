« Le racisme est diabolique », déclare Trump

« Le racisme est diabolique, a-t-il déclaré en conférence de presse. Et ceux qui ont causé cette violence en son nom sont des criminels et des voyous, y compris le Ku Klux Klan, les néonazis, les suprémacistes et les autres groupes haineux qui détestent tout ce qui est cher à l’Amérique. »

Plusieurs conseillers du président l'ont poussé à faire une déclaration beaucoup plus sévère à l’égard des manifestations suprémacistes de samedi, dont son nouveau chef de cabinet John F. Kelly.

L’absence de condamnation a même poussé à la démission le PDG de Merck, Kenneth Frazier, d’un comité consultatif présidentiel. Le président a accueilli cette décision en attaquant celui qui était le seul membre afro-américain de ce comité.

Vague de critiques

Samedi, Donald Trump avait plutôt tweeté que les violences venaient de « diverses parties », évacuant le racisme qui motivait la tenue du rassemblement de la droite radicale « Unite the right ». Cela lui a attiré les foudres de la classe politique.

« M. Trump, nous devons nommer ce mal comme il se doit. Ces gens étaient des suprémacistes blancs et il s’agit de terrorisme en sol américain », a tweeté le sénateur républicain du Colorado, Cory Gardner.

Pour sa part, le sénateur de la Floride, Marco Rubio, a indiqué « qu’il n’y a rien de patriotique dans le nazisme, le Ku Klux Klan ou le suprémacisme blanc. C’est l’inverse de ce que l’Amérique souhaite être. »

« Il ne devrait pas y avoir de place dans notre société pour le racisme, le suprémacisme blanc et les néonazis », a tweeté plus franchement la fille du président, Ivanka Trump, dimanche matin.

Dans un communiqué dimanche, la Maison-Blanche avait défendu le président américain en soutenant qu'il avait aussi dénoncé les groupes suprémacistes blancs et néonazis dans sa première déclaration.