Les Red Wings de Détroit dénoncent l'utilisation de leur logo par des suprémacistes à Charlottesville

Sur les médias sociaux, l'organisation indique qu'elle est en total désaccord et se dissocie entièrement des événements qui se sont déroulés à Charlottesville en Virginie.

Des manifestants extrémistes avaient brandi des pancartes avec le logo de l'équipe de hockey lors des violents affrontements qui ont fait un mort au cours de la fin de semaine.

L'équipe de hockey précise par ailleurs qu'elle étudie les recours légaux possibles contre cet usage abusif.

Le célèbre emblème datant des années 1930, qui représente une roue ailée, a été modifié par un groupe de suprémacistes du Michigan qui se fait appeler les Detroit Right Wings.

Ahead of the rally, another group has joined - chanting "blood and soil" as they approach #EmancipationPark. #Charlottesville pic.twitter.com/BcibSDB3MZ