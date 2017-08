Après Charlottesville, le PDG de Merck démissionne d'un comité-conseil de Trump

Sa démission, même s'il ne le précise pas, survient en pleine polémique sur la réaction de Donald Trump à la suite de la mort d'une manifestante antifasciste lors d'un rassemblement organisé samedi à Charlottesville, en Virginie, par l'extrême droite suprémaciste américaine.

Le président américain a suscité la controverse en ne condamnant pas spécifiquement l'extrême droite, les néonazis et les suprémacistes blancs, poussant la Maison-Blanche à publier dimanche une déclaration en forme de mise au point.

Dans le communiqué annonçant sa démission, Frazier souligne que « la force de notre pays découle de sa diversité et des contributions d'hommes et de femmes de fois, de races, d'orientations sexuelles et de convictions politiques différentes ».

« Les dirigeants américains doivent honorer nos valeurs fondamentales en rejetant clairement les expressions de haine, de sectarisme et de suprématie d'un groupe qui va à l'encontre de l'idéal américain selon lequel nous naissons tous égaux », poursuit le PDG de Merck, qui invoque sa « conscience personnelle » et la « responsabilité de se lever contre l'intolérance et l'extrémisme ».

Dans la demi-heure suivant l'annonce de Frazier, Trump a pris acte de sa démission et a contre-attaqué. « À présent que Ken Frazier de Merck Pharma a démissionné du comité-conseil présidentiel sur les exportations, il aura plus de temps pour BAISSER LES PRIX ASTRONOMIQUES DES MÉDICAMENTS! », a-t-il tweeté.