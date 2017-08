Comparution du conducteur soupçonné d’avoir foncé dans la foule à Charlottesville

Un juge déterminera s’il accordera à James Alex Fields fils une liberté provisoire.

Le jeune homme de 20 ans de l’Ohio, qui a tué une femme de 32 ans et blessé au moins 19 personnes avec son Dodge Challenger, pourrait être accusé de meurtre au second degré pour avoir causé des blessures intentionnellement et pour ne pas s’être arrêté durant un accident mortel. On ne sait pas s’il a un avocat.

Stupéfaite, sa mère croyait qu’il se rendait à un rassemblement de Donald Trump, et non à une manifestation de la droite radicale (Alt Right) en Virginie qui a tourné au chaos.

« Il avait un ami afro-américain », a-t-elle dit à un reporter de CNN, avouant ne jamais avoir discuté de politique avec son fils.

Un véhicule a foncé dans la foule lors d'une manifestation antiraciste à Charlottesville, dans l'État de Virginie Photo : La Presse canadienne/Ryan M. Kelly

Fasciné par le nazisme

James Fields avait bel et bien des « croyances extravagantes, très radicales », soutient Derek Weimer, son enseignant d’études sociales au secondaire.

L’enseignant raconte qu’ils s’entendaient bien et pouvaient discuter d’enjeux sans que son élève se fâche; il était réputé être réservé et tranquille.

J’ai saisi chaque occasion pour le séparer de cette saleté, mais lui et d’autres professeurs n’ont pas réussi à le faire. Derek Weimer, ancien enseignant de James Fields

James Alex Fields Jr Photo : NBC29

Dans un cours sur les guerres américaines modernes, l’enseignant a utilisé des exemples historiques pour le faire changer d’avis.

Après avoir reçu son diplôme d’études secondaires, le jeune homme s’est enrôlé dans l’armée en août pour finalement la quitter quatre mois plus tard, faute d’atteindre les objectifs d’entraînement.

Du jamais vu à Charlottesville

Claire-Marie Brisson, qui fait son doctorat en littérature française à l’Université de la Virginie, n’avait jamais vu auparavant une telle manifestation de racisme comme celle de samedi.

On sait que le racisme existe aux États-Unis, mais, quand on le voit, c’est effrayant. Claire-Marie Brisson, doctorante à l'Université de la Virginie à Charlottesville

Depuis son arrivée il y a un an, elle dit avoir a vu l’extrême droite se manifester, tout particulièrement ce printemps autour du démantèlement de la statue du général Robert E. Lee, héros sudiste en faveur de l’esclavagisme.

« C’était une occasion pour l'extrême droite pour pousser leurs idées. [...] Le Ku Klux Klan et d’autres groupes pas très modérés ont explosé sur scène et ils sont partout maintenant », observe-t-elle à l'émission Gravel le matin alors que des hélicoptères survolent toujours Charlottesville lundi matin.

Petite ville universitaire de 47 000 habitants, Charlottesville est pourtant réputée pour ses idées progressistes et pour être le berceau de Thomas Jefferson, un des pères de la Déclaration d’indépendance.

D’ailleurs, 80 % de la population de la ville a voté pour la démocrate Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle américaine, en novembre dernier.