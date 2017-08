North Hatley ravie d'accueillir les Clinton

« On a mis un drapeau américain, on s'est trouvé un beau drapeau, et on a mis une pancarte pour leur souhaiter la bienvenue à North Hatley », souligne Jacques Campbell, propriétaire de la boutique Emporium.

Selon lui, cette visite démontre la beauté du Manoir Hovey, mais également du lac Massawippi, qui borde le petit village de 750 habitants.

On est très fiers qu'ils nous aient choisis. Jacques Campbell, propriétaire de la boutique Emporium

Le drapeau de l'Arkansas flotte devant le restaurant Fumoir, au coeur de North Hatley. Photo : Radio-Canada/Marion Bérubé

Le copropriétaire du restaurant Fumoir, Patrick Maschiotra, a voulu rendre hommage à l'État d'origine du couple.

On arbore fièrement le drapeau de l'Arkansas. C'est un petit clin d'oeil, ça fait beau dans le village. Ça rajoute un peu de couleur dans le village. Patrick Maschiotra

Sécurité accrue

Il y a quelques jours, des agents des services secrets américains et de la GRC sont également passés par le village afin de préparer l'arrivée des Clinton. Selon un expert en sécurité, des agents canadiens seront sur place durant le séjour des Clinton, en plus du personnel de l'ex-président.

« Il ne faut pas oublier que les gens du service secret [américain] n'ont pas de mandat policier sur notre territoire canadien. S'ils veulent faire une arrestation ou une vérification quelconque, ça prend des policiers en place », avance Luc Hébert, ex-policier de la Sûreté du Québec chargé de cours en criminologie à l'Université de Montréal

Il y aura sûrement un minimum de personnes sur les lieux en termes de policiers, mais qui pourrait prendre plus d'ampleur selon ce qui aura été fait comme évaluation de menace. Luc Hébert