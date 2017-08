La Maison-Blanche clarifie les propos de Trump sur les événements de Charlottesville

Répliquant aux critiques de la classe politique américaine depuis samedi, la Maison-Blanche a réagi dimanche en précisant que Donald Trump avait inclus dans sa condamnation des violences « les suprémacistes blancs, le KKK [Ku Klux Klan], les néonazis et tous les groupes extrémistes ».

Les violences de Charlottesville constituent un véritable défi politique pour Donald Trump, vivement critiqué à gauche comme à droite pour avoir tardé à réagir aux événements et pour ne pas avoir condamné explicitement les manifestants blancs racistes à l'origine des désordres.

Quelques heures après le début des affrontements, le président américain a tweeté que les incidents de Charlottesville avaient impliqué « diverses parties ». En ne dénonçant pas explicitement les suprémacistes blancs, Donald Trump s’est attiré les critiques de la classe politique américaine.

Pour sa part, le sénateur de la Floride, Marco Rubio, a indiqué « qu’il n’y a rien de patriotique dans le nazisme, le KKK [Ku Klux Klan] ou le suprémacisme blanc. C’est l’inverse de ce que l’Amérique souhaite être. »

Dimanche matin, la fille du président, Ivanka Trump, a publié sur Twitter un message s'attaquant directement aux groupes suprémacistes.

1:2 There should be no place in society for racism, white supremacy and neo-nazis.