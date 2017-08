Demandeurs d’asile : le chef du PQ écrit aux premiers ministres Trudeau et Couillard

Un texte de Mathieu Dion, correspondant parlementaire à Québec

Dans sa requête, il réclame la suspension de l’Entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs. « […] son maintien, écrit-il, entraîne des conséquences indignes de ce à quoi peuvent s’attendre les Québécois en matière d’accueil des réfugiés. »

C’est cet accord qui permet aux demandeurs d’asile de traverser la frontière entre les deux pays à des points de passage non reconnus. La démarche étant illégale, ces personnes sont mises en état d’arrestation une fois au pays, mais ne peuvent être refoulées aux États-Unis comme ce serait le cas à poste frontalier.

En conférence de presse jeudi, M. Lisée avait fait cette demande, mais estime qu’une lettre officielle a plus de poids et espère que les premiers ministres Philippe Couillard et Justin Trudeau y donneront une suite favorable.

« Le problème que ça pose, c’est qu’on a l’impression que la frontière n’existe pas. Sans cette entente, les gens se présenteraient aux postes frontaliers », a expliqué le chef de l’opposition officielle en entrevue à Radio-Canada. « Elle a des conséquences qui sont néfastes. […] C’est le temps de regarder en face et de dire que ce n’est pas une bonne décision. »

Selon l’article 10 de l’Entente signée en 2002, « chacune des parties peut, par avis écrit donné à l’autre, suspendre l’application du présent accord pour au plus trois mois ».

« Un problème d’acceptabilité sociale »

Deux jours avant la première sortie publique de son chef sur le sujet, la porte-parole en matière d’immigration, Carole Poirier, s’était montrée moins ferme sur les points de passage illégaux. Elle demandait avant tout à ce que le gouvernement délivre un « permis de travail pour une durée indéterminée » afin de permettre aux demandeurs d’asile en attente de travailler.

Jean-François Lisée croit avoir maintenant complété le message. « Il y a un problème d’acceptabilité sociale, c’est très au clair au Québec face à ces migrants, affirme-t-il. Si on peut faire en sorte qu’un certain nombre d’entre eux subviennent à leurs besoins, travaillent et aient des revenus en attendant de savoir s’ils peuvent rester ou partir, je pense que ça va aider. »

Le chef péquiste, Jean-François Lisée, a fait parvenir une lettre aux premiers ministres du Canada et du Québec sur la question des demandeurs d'asile haïtiens. Photo : Radio-Canada

Une campagne d’information

Dans sa lettre, M. Lisée somme les gouvernements fédéral et québécois de déployer « de toute urgence une campagne d’information » pour informer les personnes cherchant l’asile que « la majorité des demandeurs actuels verront leur requête rejetée ».

Ce message semble du moins avoir déjà été entendu par le premier ministre québécois. En mêlée de presse au Congrès annuel de la Commission-Jeunesse du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard a indiqué que les moyens de communication nécessaires seront mis en place auprès des communautés haïtiennes.

Radios, journaux, délégations… Québec souhaite rappeler aux demandeurs d’asile, indique M. Couillard, que leur « acceptation n’est pas un fait accompli ».