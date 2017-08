En congrès à Sherbrooke, les jeunes libéraux débattront d'éducation

« Une fois qu'un enseignant a la permanence, il n'y a plus vraiment d'incitatif officiel à aller s'améliorer. Il n'y aura pas vraiment de meilleur salaire, il n'y aura pas vraiment de meilleures conditions », note le président de la commission jeunesse du Parti libéral du Québec (PLQ), Jonathan Marleau.

Selon lui, développer des outils pour répondre aux exigences d'un ordre professionnel permettrait d'aider les enseignants.

On pense que les enseignants sont compétents, mais qu'à l'ère des nouvelles technologies et de l'avancement rapide de la technologie, on a besoin de se donner des outils et des objectifs plus clairs en termes de formation continue. Jonathan Marleau

Les jeunes libéraux discuteront aussi de la possibilité de rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, et non pas jusqu'à 16 ans comme c'est le cas présentement. Autre proposition : adapter le programme du secondaire « au 21ème siècle » en y incluant des cours de droit, de programmation, de vie citoyenne et d'éducation à la sexualité.

« Se préparer pour l'avenir »

Les propositions sur l'éducation sont nombreuses, et ne signifient en rien un désaveu de la politique sur la réussite éducative présentée en juin dernier par le PLQ. Au contraire, M. Marleau s'en dit « extrêmement satisfait ».

« Nous, les idées qu'on amène, c'est entre autres pour se préparer pour les différents chantiers qui vont être mis en place par cette politique-là, mais aussi pour préparer vraiment l'avenir. Pour nous, c'est vraiment une question de complémentarité. »

Les propositions adoptées dimanche durant le congrès des jeunes libéraux seront ensuite soumises au conseil général du parti.

Avec les informations de Mathieu Dion