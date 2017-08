État d’urgence à Charlottesville en raison d'un rassemblement de la droite radicale

Des échauffourées sont survenues bien avant le début du rassemblement, sous les huées de nombreux militants antiracistes. Plus de 1000 policiers ont été déployés, après que la ville de Charlottesville a déclaré la manifestation d'illégale à l'Emancipation Park en fin d'avant-midi.

Le tout se déroule non loin de la statue du général confédéré et pro-esclavagiste Robert E. Lee que la ville de Charlottesville souhaite déboulonner.

Des manifestants nationalistes blancs tentent de se protéger durant les heurts contre les antiracistes. Photo : Reuters/Joshua Roberts

Les craintes de violence sont d'autant plus vives avec la présence d'armes portées ouvertement par les manifestants, comme le permet la loi dans l'État de Virginie. Des milices d'extrême droite en tenue paramilitaire se sont présentés armés de fusils semi-automatiques. D'autres sont équipés de boucliers anti-émeutes et chargent leurs détracteurs.

Parmi ces groupuscules de la droite, dont le Ku Klux Klan et des néo-nazis, flottent des drapeaux confédérés que plusieurs Américains considèrent comme un symbole raciste.

Cette nouvelle manifestation pourrait être « le plus important rassemblement incitant à la haine depuis des décennies aux États-Unis », selon le Southern Poverty Law Center qui traque les mouvements extrémistes.

Le gouverneur démocrate Terry McAuliffe avait mis en alerte vendredi un détachement de la Garde nationale de l'État.

« De nombreuses personnes attendues [samedi] à Charlottesville veulent exprimer des idées considérées par beaucoup de gens, y compris moi-même, comme abjectes. Tant qu'ils le font pacifiquement, c'est leur droit », avait -il souligné, en exhortant les citoyens à ne pas participer à l'événement.

Des personnes manifestent contre le rassemblement de suprémacistes blancs à Charlottesville, en Virginie. Photo : Reuters/Joshua Roberts

Des militants Alt Right brandissaient déjà des flambeaux sur le campus de l’Université de Virginie, tard vendredi soir, évoquant les Ku Klux Klan.

Chantant « sang et terre » et « un peuple, une nation, pas d’immigration », le groupe s’est retrouvé autour de la statue de Thomas Jefferson avant de se heurter à des contre-manifestants.

La foule s’est dispersée à l’arrivée des policiers, alors que le maire a condamné la nature du rassemblement illégal.

Ce défilé lâche de haine, de fanatisme, de racisme et d'intolérance est descendu sur la pelouse de l’architecte de notre Déclaration. Mike Signer, maire de Charlottesville

« Chacun a le droit, selon le premier Amendement, d’exprimer son opinion, a déclaré le maire dans un communiqué. Voici la mienne : en tant que maire de Charlottesville et membre de faculté de l’université, je suis plus que dégouté par cette démonstration non autorisée et méprisable d’intimidation sur un campus universitaire. »

Cette manifestation aux flambeaux s’est tenue peu de temps après qu’un juge fédéral a accordé une injonction temporaire aux militants Alt Right, aux néo-confédérés et aux suprémacistes blancs les autorisant à se rassembler, samedi, autour de la statue du général confédéré, Robert E. Lee.

En juillet, plus de 200 citoyens ont protesté à l’hôtel de ville contre la tenue d’une telle manifestation. La Ville a même tenté de faire déplacer la manifestation dans un autre parc, en vain.

Des membres du Ku Klux Klan se sont heurtés à de nombreux contre-manifestants, notamment du mouvement Black Lives Matter, le 8 juillet à Charlottesville. Photo : Reuters/Jonathan Ernst

Pourquoi Charlottesville?

Malgré les quelques manifestations racistes du genre ces derniers mois, Charlottesville n’a pas un passé ségrégationniste haineux. Elle y a vu naître Thomas Jefferson, un des pères de la Déclaration d’indépendance américaine.

Dans cette petite ville progressiste de 47 000 habitants au beau milieu de la Virginie, 80 % des électeurs ont voté pour la démocrate Hillary Clinton, lors de la dernière élection présidentielle. Et comme d’autres villes américaines, Charlottesville tente de se départir de son héritage sudiste.

En mai, le nationaliste Richard Spencer a dirigé une première manifestation autour de la statue du général Lee que la Ville allait retirer du parc. L’endroit qui portait le nom de ce héros sudiste favorable à l'esclavagisme avait été rebaptisé Emancipation Park.

En juillet, une cinquantaine de membres du Ku Klux Klan et des sympathisants se sont réunis autour d’une autre statue symbolique, celle du lieutenant-général des confédérés Thomas « Stonewall » Jackson.

« Toute la communauté est très à gauche et a absorbé tous ces principes culturels marxistes proférés dans les villes universitaires de blâmer les Blancs », soutient Jason Kessler qui a organisé le rassemblement « Unir la droite ».

Ce résidant de Charlottesville prévoit des événements encore plus importants.