Les ordinateurs Microsoft Surface perdent un appui de taille

Selon Consumer Reports, 25 % des Surface souffriraient de soucis liés au matériel ou aux logiciels après 2 ans d’utilisation. Le magazine mentionne notamment que des ordinateurs figent, alors que d’autres s’éteignent sans raison. Il ajoute que l’écran tactile devient parfois inutilisable.

Consumer Reports : de quoi s’agit-il? Consumer Reports est une revue de consommateurs américaine publiée depuis 1936 et gérée par la Consumers Unions, l’équivalent de l’Union des consommateurs aux États-Unis. Elle publie entre autres des tests de produits de consommation courante visant à offrir un avis indépendant et impartial sur ceux-ci.

Les modèles visés par ce retrait de la mention « recommandé » sont les Microsoft Surface Laptop de 128 Go et de 256 Go, ainsi que les Microsoft Surface Book de 128 Go et de 512 Go. Le magazine va toutefois plus loin en ajoutant qu’il ne recommande aucun autre ordinateur ou tablette Microsoft, puisqu’il s’attend à des problèmes similaires sur les autres appareils de l’entreprise.

Jerry Beilinson, le rédacteur responsable des produits électroniques pour la publication américaine, a recommandé aux consommateurs de miser sur une marque plus fiable, ajoutant que les produits Apple avaient la meilleure cote à ce chapitre.

Il est toutefois pertinent de noter que les ordinateurs MacBook Pro ont également perdu leur recommandation plus tôt cette année avant de la regagner lorsque Apple a émis une mise à jour logicielle qui a réglé les problèmes notés par le magazine.

Ce rapport de Consumer Reports s’appuie sur un sondage effectué sur 90 000 tablettes et ordinateurs portables achetés par ses abonnés entre 2014 et 2017.