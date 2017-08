À la poursuite des éclipses totales de Soleil

Un texte d’Alain Labelle

Ces mordus n’ont pas d’association comme telle. Ils s’organisent au gré des endroits, qu'ils visitent parfois en solitaire, parfois en couple, ou en groupe.

L’astronome Marc Jobin, du Planétarium Rio Tinto Alcan, chasse les éclipses depuis les années 1990. Il a observé sa première en 1994, à 4000 mètres d’altitude, dans le nord du Chili.

C’est l’événement déclencheur d’une série d’autres. J’en suis à ma neuvième. Marc Jobin

Le cinéaste Richard D. Lavoie en a aussi attrapé la piqûre à la suite d’une première expérience en Guadeloupe en 1998.

La première observation est toujours un moment intense et reste encore aujourd’hui mon plus beau souvenir [de chasseur d’éclipses]. Richard D. Lavoie

L'éclipse totale vue à partir de la Pointe de la Grande-Vigie, au nord de la Grande-Terre, en Guadeloupe, 26 février 1998. Photo : Marc Jobin

Destinations inconnues

Ces deux passionnés d’éclipses se connaissent bien. Ils ont participé à des « voyages de chasse » organisés dans des endroits parfois très reculés qui demandent une certaine logistique sur le plan du transport et la nécessité de recourir à des guides. Ils se regroupent alors pour consulter des agences de voyages spécialisées qui connaissent le territoire visité. Cela permet aussi de partager les coûts, qui grimpent rapidement.

On visite parfois des destinations qui nous sortent de notre zone de confort. […] C’est un excellent prétexte pour voyager vers des endroits où l’on n’irait pas spontanément. Marc Jobin

Au coeur du Sahara libyen, les accompagnateurs touaregs observent les phases partielles de l'éclipse totale du 29 mars 2006. Photo : Marc Jobin

C’est le cas d’un voyage organisé en 2006 en Libye, auquel ont participé plusieurs membres de la Société d’astronomie du Planétarium de Montréal.

C’est un souvenir inoubliable. Nous avons passé deux semaines en camping dans les dunes du désert du Sahara avec nos accompagnateurs touaregs. Ça reste un souvenir étampé, tatoué au plus profond de notre âme. Marc Jobin

Une expérience inoubliable sur le plan astronomique, bien sûr, mais aussi sur les plans humain et culturel, ajoute M. Jobin.

Photo du groupe de chasseurs d'éclipses, avec leurs accompagnateurs touaregs, prise après l'observation de 2006 à partir du désert du Sahara en 2006. Photo : Marc Jobin

La poursuite des éclipses les a également menés dans le désert de Gobi en Mongolie, en 2008, aux îles Tuamotu en Polynésie française, en 2010, ou encore aux îles Féroé au Danemark, en 2015.

Le 1er août 2008, dans le désert de Gobi, en Mongolie, les chasseurs d'éclipses ajustent leurs appareils en vue du moment tant attendu. Photo : Marc Jobin

Un moment de grâce

Les mordus d'éclipses ne se lassent pas de la beauté du spectacle céleste, même après plusieurs rendez-vous.

Ça me prend à chaque fois. Après avoir observé une éclipse, j’ai souvent les larmes aux yeux. Richard D. Lavoie

M. Lavoie affirme qu’au moment de la totalité de l’éclipse, il est possible de voir des planètes et des étoiles. « On a vraiment l’impression d’être une minuscule parcelle de vie dans l’espace », explique-t-il.

De son côté, Marc Jobin se souvient du moment de grâce qu’il a vécu le 22 juillet 2009 dans l’océan Pacifique, près du Japon. L’astronome a assisté à la plus longue éclipse totale de ce siècle, qui a duré 6 minutes et 39 secondes.

C’était un moment extraordinaire. Sur une mer d’huile, ce qui est rare. Marc Jobin

À bord du Costa Classica, au sud-est du Japon, le 22 juillet 2009. L'horizon est cerclé sur 360 degrés des couleurs du crépuscule. La plus longue éclipse du 21e siècle. Photo : Marc Jobin

Un trou dans les nuages

Contrairement aux chasseurs de tornades, qui, eux, cherchent les cellules orageuses extrêmes, les mordus d’éclipses cherchent un ciel complètement dégagé. Les deux groupes partagent toutefois un aspect essentiel nécessaire à leur passion : obtenir des informations météo les plus précises.

Richard D. Lavoie se souvient d’un « voyage de chasse » rocambolesque avec un ami qui les avait menés au sud de la Hongrie en 1999, près de la frontière avec la Roumanie.

Le matin de l’éclipse, il pleuvait des cordes. Et à l’époque, Internet n’était pas très développé, particulièrement à cet endroit. Richard D. Lavoie

Le duo réalise rapidement qu’il doit mettre la main sur les données météo les plus récentes. Il met donc le cap, au petit matin, vers un aéroport près de l'endroit où ils se trouvaient. Arrivés sur les lieux, les deux hommes sont escortés par un membre du personnel vers la tour de contrôle pour consulter les derniers bulletins météo. Mauvaise nouvelle : deux fronts orageux s’approchent et risquent de réduire à néant leurs chances d’observation.

Ils décident alors de se diriger vers l’ouest pour tenter de trouver un trou dans les nuages entre les deux fronts. Après avoir roulé pendant plusieurs kilomètres, ils trouvent un champ au-dessus duquel le ciel est dégagé. Ils sortent alors leurs instruments d’observation, s’installent et… les nuages reviennent et menacent encore une fois de ruiner le spectacle.

Ils repartent de plus belle, en mettant rapidement le matériel sans le démonter sur la banquette arrière de la voiture.

J’avais la tête sortie de la voiture. Je regardais l’évolution de l’éclipse en continuant de rouler. Richard D. Lavoie

Puis une éclaircie se présente. Ils sortent de la voiture, installent leurs équipements à nouveau et là, « bang, la totalité ».

Par la peau des dents! Nous étions dans un champ, près d’une ferme au milieu de nulle part. Je me souviens de la réaction des animaux, des oiseaux. Le coq a chanté. C’était quelque chose. Richard D. Lavoie

Une expérience intérieure

Si les chasseurs d’éclipses se déplacent rarement seuls, ils ne tiennent pas nécessairement à se retrouver dans de grands groupes au moment de la totalité de l’éclipse. C’est souvent un instant d’introspection. Une expérience personnelle. Un « espace-temps » partagé avec un phénomène naturel hors norme.

Un moment de recueillement qui ne dure que quelques minutes, certes, mais qui alimente leurs conversations dans les heures et les jours qui suivent.

L'éclipse totale du Soleil du 9 mars 2016 telle que captée par le photographe Beawiharta sur la plage de Ternate, en Indonésie. Photo : Reuters/Beawiharta

Prochain rendez-vous

De nombreux amateurs québécois seront bien sûr nombreux au rendez-vous lorsque l’éclipse totale traversera 12 États américains le 21 août.

Certains se donnent rendez-vous en Oregon, en Caroline du Nord, et d’autres en Idaho. C’est à cet endroit que nos deux chasseurs se rejoindront pour assister au spectacle céleste. Selon leurs analyses, c’est dans cet État que les chances d’une météo clémente sont les plus grandes.

D’autres mettent le cap vers le Tennessee. C’est le cas de Philippe Moussette, président du club d'astronomie VÉGA de Cap-Rouge et de son groupe. L’amateur d’astronomie assistera à sa première éclipse totale du Soleil à partir de la région de Nashville.

C’est excitant. Voir une éclipse totale versus une partielle, ce n’est pas la même chose. Cela sera un 2 minutes 40 assez intense! Philippe Moussette

Comme les chasseurs d’éclipse se souviennent toujours de leur « première éclipse » et en recherchent l’apothéose par la suite, gageons qu’elle se sera pas sa dernière.