Johnny Depp déménage à Laval? L'histoire derrière le canular

J'ai eu un étrange sentiment de déjà vu en lisant cet article, qu'un ami m'a envoyé sur Facebook : Johnny Depp explique pourquoi il déménage à Laval, au Canada.

« Je suis tanné du style de vie de Los Angeles, et je sens que j'aimerais mieux, à cette étape dans ma vie, habiter là où les gens sont vrais et authentiques. Je suis déjà allé à Laval, au Québec, quelques fois ces dernières années, et les gens là-bas sont vrais... ils sont authentiques », aurait dit Johnny Depp lors d'une entrevue, selon le site WTSG24 News.

L'article a été partagé quelque 14 000 fois sur Facebook (pour une raison que je ne comprends pas, les administrateurs de ce site ont créé 10 versions différentes du même article. En additionnant les partages obtenus pour chaque version, on en obtient 14 000).

Une station de radio en Ontario est même tombée dans le piège :

En fait, le sentiment de déjà-vu que j'ai ressenti en voyant cet article n'est pas du tout mystérieux, puisque c'est exactement le même canular que j'avais démenti en mars 2016. À l'époque, un article presque identique affirmait que l'acteur Leonardo DiCaprio déménageait à Baie-Saint-Paul.

La tactique est simple, mais efficace : on prend une personnalité connue, puis on écrit une série d'articles identiques qui affirment qu'elle déménage dans diverses municipalités de moyenne ou de petite taille. Ça ne coûte rien à produire, puisqu'on copie simplement le texte et on remplace le nom du lieu. On peut ainsi produire des dizaines, voire des centaines de versions différentes de l'article.

Dans ce cas-ci, on peut apprendre que M. Depp déménage non seulement à Laval, mais aussi à Natchitoches, en Louisiane, à Inverness, en Écosse, et à Rutland, au Vermont, entre autres.

La plupart de ces articles ne seront jamais consultés. Par contre, il suffit qu'une seule personne provenant d'une de ces villes tombe sur l'article puis le partage pour que la machine s'emballe. Pour quelqu'un qui habite à Laval ou à Natchitoches, la nouvelle que Johnny Depp y déménage est un événement majeur. Il n'est donc pas très surprenant que ces histoires deviennent rapidement virales lorsqu'elles se mettent à circuler.

Il est assez facile de démentir ces articles. Dans la section « Disclaimer » (avertissement) du site, on nous explique qu'il s'agit d'un site « satirique ». Malheureusement, beaucoup de gens ne prennent pas le temps de vérifier la fiabilité d'un site avant de partager une nouvelle aussi excitante que celle-ci.

Un réseau de fausses nouvelles automatiques

En effectuant quelques recherches, j'ai découvert que ces articles provenaient d'un véritable réseau de sites presque identiques qui font tous la même chose et qui semblent appartenir aux mêmes personnes, si l'on se fie aux adresses courriel dans la section « À propos ».

Hormis le site WTSG24 News, il y a aussi KCST7 News, KFL3 News, WBN12 News, WRPM33 News, KNR6 News, 16 WMPO, KBC14 News et News Daily 12. Il y en a sans doute d'autres. Tous ces sites se donnent l'allure de stations de radio locales. J'ai envoyé quelques courriels aux administrateurs de ces sites pour tenter d'en savoir un peu plus sur eux, mais je n'ai pas encore obtenu de réponses.

En publiant des articles identiques sur une dizaine de sites, on maximise les chances que l'histoire devienne virale. Puis, on répète la même chose, mais en changeant le nom de la ville. Et, par la suite, on recommence le processus avec une autre personne connue. On peut même sans doute automatiser une partie du travail en créant une base de données de noms de personnes célèbres et de lieux. Le même réseau a déjà fait circuler la même histoire à propos d'Harrison Ford, par exemple.

Voilà comment, en quelques clics, on peut créer un canular qui, statistiquement, a beaucoup de chances de devenir viral et de générer de l'argent. Selon le site Worth of Web, qui estime les revenus des sites web, le site WTSG24 à lui seul génère 13 000 $ par année. Multipliez ça par le nombre de sites web dans le réseau – il y en a au moins 10 – et vous avez une belle cagnotte pour presque zéro effort.

C'est à se demander pourquoi des gens comme moi s'acharnent encore à écrire de vrais articles. La logique du marché veut que des stratagèmes comme celui que nous avons examiné aujourd'hui soient plus profitables.

Peut-être devrais-je inventer un site qui dément automatiquement des canulars, même si ceux-ci n'existent pas.

Quoi? Ça existe déjà?

Le web est un endroit merveilleux.