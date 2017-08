Le héros de WannaCry arrêté par le FBI pour avoir prétendument créé un autre virus

Le Britannique Marcus Hutchins se trouvait à Las Vegas pour participer à Black Hat et à Def Con, deux congrès sur le piratage et la sécurité informatiques. L’arrestation aurait eu lieu en après-midi à l’Aéroport international McCarran alors que Hutchins s’apprêtait à monter dans un avion pour son vol de retour vers le Royaume-Uni.

D’après l’acte d’accusation officiel, Marcus Hutchins et un complice non identifié sont accusés de six infractions, dont celles d’avoir créé et distribué un programme informatique malveillant qui a causé des dégâts à 10 ordinateurs ou plus et d’avoir intercepté des communications électroniques sans autorisation.

Le logiciel malveillant qui aurait été créé par Hutchins et son complice est connu sous le nom de Kronos. Il a été détecté pour la première fois en juillet 2014 et servait à obtenir des informations bancaires et des données associées à des cartes de crédit.

Marcus Hutchins aurait brièvement comparu devant un juge à Las Vegas en fin d’après-midi jeudi. Il n’aurait pas fait de déclaration, s'en tenant à de courtes réponses aux questions du juge. Il devrait être détenu jusqu’à une seconde comparution, prévue vendredi.

D’après l’acte d’accusation, le complice de Hutchins aurait mis Kronos en vente sur AlphaBay, une boutique de drogues et de logiciels malveillants sur le web invisible qui était dirigé par un Québécois. AlphaBay a été neutralisé le 20 juillet dernier par des services policiers américains et européens, dont le FBI. Les serveurs du site avaient alors été saisis.