Facebook signalera les fausses nouvelles à ses utilisateurs

Après avoir analysé de nombreux contenus trompeurs, le géant des réseaux sociaux a ciblé plusieurs critères pour permettre à son algorithme de repérer plus facilement les liens douteux.

Facebook entend ainsi augmenter le volume des contenus transmis à ses organisations partenaires, tels que Snopes, Factcheck.org ou Politifact, qui s’assurent de la véracité des liens partagés sur les réseaux sociaux.

Si le contenu ne passe pas le test, Facebook indiquera que le lien n’a pas été jugé fiable, en indiquant quel vérificateur conteste son authenticité, et l’algorithme fera en sorte qu’il soit moins visible dans les fils d’actualité.

Les États-Unis, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas sont les premiers à tester ce nouvel outil. L'option n'est pas encore disponible au Canada.

Facebook a mis en place un nouvel outil permettant aux utilisateurs d'être prévenus lorsqu'un contenu est jugé trompeur. Photo : Slate

Facebook a annoncé jeudi que la fonctionnalité « articles connexes » (related articles), qui suggère des contenus complémentaires, sera aussi améliorée afin de permettre aux utilisateurs d’identifier plus facilement les fausses nouvelles.



« En plus de voir quelles histoires ont été approuvées par les organisations partenaires (fact checkers), les gens veulent avoir plus de contexte pour prendre des décisions éclairées lorsque vient le temps de lire et de partager des contenus », a indiqué Sara Su, chef de produit chez Facebook.



Le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, tente depuis la campagne présidentielle de 2016 de faire sa part pour contrer la désinformation.



M. Zuckerberg a été vivement critiqué pour avoir laissé des contenus mensongers être véhiculés sur sa plateforme, sans faire quoi que ce soit pour les filtrer.

Depuis décembre 2016, Facebook a mis en place une série de mesures pour limiter la diffusion de fausses informations, notamment en coopérant avec des organismes de presse et en permettant aux utilisateurs de signaler les contenus qu'ils jugent trompeurs.