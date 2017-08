Une nouvelle technique nanomédicale pourrait guérir des maladies auto-immunes

Le docteur Pere Santamari étudie l'utilisation de la nanomédecine pour soigner les maladies auto-immunes, sans qu'il y ait des effets négatifs sur le système immunitaire. Selon le docteur, aucun médicament sur le marché ne permet d'obtenir ces résultats.

« Avec un peu de chance, nous pensons que ce travail peut potentiellement révolutionner la médecine », a expliqué le docteur Pere Santamaria de l'Université de Calgary.

Novartis, une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, s'est associée avec le chercheur et son entreprise Parvus Therapeutics, dans le but éventuel de rendre le remède disponible sur le marché.

Le docteur Santamaria est optimiste, et espère que ce partenariat pourra être bénéfique à de nombreux patients. Une centaine de maladies auto-immunes pourraient notamment être guérie, dont le diabète type 1.