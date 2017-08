Six patineurs canadiens assurés d'une place sur l'équipe olympique provisoire

Boutin a remporté les finales du 500 m et du 1000 m chez les femmes lors de cette dernière journée de compétition. Kasandra Bradette et Audrey Phaneuf ont pris respectivement le 2e et 3e rang du 500 m. MacDonald et Bradette ont terminé derrière Boutin au 1000 m.

Du côté masculin, Girard a gagné le 500 m, tout juste devant Guillaume Bastille. La victoire sur 1000 m est allée à Charles Hamelin. Samuel Girard et Pascal Dion se sont classés 2e et 3e.