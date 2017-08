YouTube s’attaque aux vidéos haineuses pour combattre le terrorisme et l’extrémisme

« Nous avons récemment commencé à concevoir et à mettre en place une technologie d’apprentissage automatique à la fine pointe qui doit nous aider à identifier et à supprimer le contenu lié à l’extrémisme violent et au terrorisme à grande échelle », peut-on lire sur le blogue officiel de YouTube.

Le système, en place depuis peu, a déjà permis à YouTube d’accélérer sa détection de vidéos haineuses. « Dans le dernier mois, plus de 75 % des vidéos que nous avons retirées pour extrémisme violent ont été supprimées avant même qu’un être humain les signale », précise l’entreprise sur son blogue.

YouTube indique qu’il est parvenu à supprimer deux fois plus de vidéos haineuses depuis que le nouveau système est déployé, et ce, deux fois plus rapidement qu’avant.

Plus d’outils contre les vidéos dans la zone grise

Qui plus est, le nouveau système appliquera automatiquement une série de mesures restrictives sur les vidéos qui respectent les règles de YouTube, mais qui contiennent des messages controversés, ce qui les rendra virtuellement invisibles.

Les vidéos visées par ces nouvelles mesures sont celles qui font l’apologie du suprémacisme et de l’intolérance religieuse. Dans le cas où ces vidéos ne seraient pas en conflit direct avec les politiques de YouTube à propos des discours haineux et de l’extrémisme violent, l’entreprise rendra l’accès à ces vidéos plus limité.

Les vidéos seront également frappées de plusieurs mesures visant à réduire leur propagation, comme l’absence de l’option « J’aime » et des sections « commentaires » et « vidéos suggérées ». Ces vidéos ne pourront pas non plus rapporter d’argent à leur auteur et ne seront pas recommandées ailleurs sur le site.

Pas de terrorisme dans les résultats de recherche

Les personnes qui utiliseront des mots-clés associés à des sujets controversés (comme le terrorisme ou le suprémacisme) seront dirigées vers une liste de lecture créée par YouTube qui contiendra des vidéos confrontant et déboulonnant les messages extrémistes.

Toutes ces mesures seront appuyées par des données et des consultations auprès de plusieurs organismes spécialisés dans le combat contre la radicalisation, le dialogue haineux et le terrorisme. YouTube s’est notamment associé à l’Anti-Defamation League, le No Hate Speech Movement et l’Institute for Strategic Dialogue.